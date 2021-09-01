«Ребенка затащили за волосы в машину и увезли»: Муж Насти Харьковской и его вооруженные знакомые украли её 4-летнюю дочь
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«Ребенка затащили за волосы в машину и увезли»: Муж Насти Харьковской и его вооруженные знакомые украли её 4-летнюю дочь

11:50:259/1/2021,Валерия НипомнящаяФото: YouTube
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Саму Настю душили и били прямо на улице. Девушка уже сняла побои. Подробности ЧП.

Нападавшие избили Настю и увезли ребенка

Жительница Бердска Настя Харьковская всё еще не может спокойно жить из-за своего бывшего мужа. Вечером 31 августа примерно в 20:45 мужчина и его вооружённые приятели украли 4-летнюю дочку Насти Милану. Это произошло во дворе дома на перекрестке улиц Лелюха и Комсомольской, 24. Мужчины избили молодую мать, они держали её, когда увозили девочку. Всё происходило на глазах у детей.

- Мы с детьми пошли до моей сестры помыться и подстричься, так как у нас отключили горячую воду. По пути на встречу к нам шел Харьковский. Он начал отбирать у меня дочь. Нас окружили мужчины – его приятели, они были вооружены. Они тащили меня по асфальту, я кричала, просила людей о помощи, чтобы вызвали полицию. Они пытались подойти, но те не пускали никого ко мне. Меня Харьковский душил, а Милану схватил и потащил за волосы. Всё это снимали на камеру, люди это видели. Когда меня держали, он вырвал дочь у меня из рук и направился к машине. Я вырвалась и побежала вслед за ним. Мне пнули в живот, но я даже боли не почувствовала, потому что бежала за Миланой. Он посадил её в такси, я пыталась держать дверь, но не смогла, - рассказала жительница Бердска 1 сентября.

По словам Насти, когда обидчики уехали, она наконец почувствовала тяжесть нанесенных травм и начала терять сознание. Подбежали люди, вызвали "скорую". Девушку отвезли в травматологическое отделение ЦГБ.

Муж Настиной сестры подъехал на место происшествия через 10 минут. В разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» он поделился подробностями случившегося.

- Полиция приехала сразу. А следственную группу мы прождали 2 часа. Когда они приехали, свидетелей уже не было, а полиция никого не переписала. Были очевидцы, которые снимали всё на видео. На доме тоже висит камера. Свидетели также показали машину, на которой они приехали. Дали номер той, на которой он увез ребенка. Он машину свою бросил, она до сих пор стоит там открытая. Внутри был бинокль, вещи его, бутылка водки открытая. Полиция не стала смотреть машину, так как это чужое имущество.

В полиции считают, что это семейные разборки. Хотя люди вооруженные были и в центре города избивали Настю. Нужно найти свидетелей. Сегодня у них должен быть суд по исковому заявлению по лишению родительских прав. Они официально еще не разведены. Сегодня девочка должна была давать показания о сексуальных домогательствах отца. А он её выкрал, - рассказал мужчина.

Настя добавила, что в итоге домой приехал участковый, и она написала заявление. В травмпункте зафиксировали травмы, но необходимо провести судмедэкспертизу по побоям. Сегодня она не успевает сделать это из-за суда, поэтому получит заключение в пятницу. Пока побои не будут подтверждены, полиция не заведет дело.

Если у вас есть какая-то информация по поводу случившегося, просим обратиться в редакцию по номеру телефноа 3-00-10, либо на номер Вацап 8953-878-90-10.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что 30-летняя многодетная мать Настя Харьковская долгое время терпела издевательства мужа. С 2016 года Сергей Харьковский, по словам Насти, неоднократно наносил ей побои, а когда женщина пыталась сбежать, то останавливал и запугивал ее. У гражданки виднелись многочисленные синяки. Шрам, который красуется до сих пор на лбу Насти, появился не без участия Сергея. Женщина даже пыталась прервать связь со своим мучителем и вышла замуж за другого мужчину. Но семейное счастье построить не удалось. Тогда Настя вернулась к Сергею.

Сейчас молодая мать вместе со своими детьми проживает в Бердске. Четырехгодовалая дочь Насти осталась жить с Сергеем в Академгородке. Мать добилась, чтоб ребенок жил с ней.

Отметим, что Настя обращалась в полицию и по другим делам и событиям из жизни ее мужа, причинившим вред ее семье.

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От редакции

Вернут ребенка?

Аноним, 1 сентября 2021 5:07:19
Мужское государство одобрит, а Фонд Насилию нет признан инагентом...такие вот реалии.
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4
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Аноним, 1 сентября 2021 5:13:44
надо было звать милицию, полицию не дозовешься
3
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Аноним, 1 сентября 2021 5:22:06
Похоже начальник бердской полиции лишится своей должности. Сверху прилетит и не слабо.
5
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