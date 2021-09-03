18 856 россиян заразились коронавирусом за сутки на 3 сентября
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18 856 россиян заразились коронавирусом за сутки на 3 сентября

4:53:219/3/2021Фото: Pexels
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Расскажем о статистике в России.

Рекомендуется носить маски
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 856. При этом в России зарегистрировано 6 975 174 случаев заражения за время пандемии. В частности, лидером по заражениям на сутки выступает Санкт-Петербург, в нём за сутки было выявлено 1 437 случаев, дальше по статистике 681 заражений выявлено в Московской области, 519 - в Свердловской области, 477 - в Ростовской области, 465 - в Пермском крае.Прирост числа заболевших составил 0,27%.

На одного человека стало больше летальных исходов из-за коронавируса в России. На данный момент зарегистрировано 799. Всего в россии умерло 185 611 человек. Летальный исход остался на уровне 2,66%. В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 33 - в Свердловской области, по 28 - в Ростовской области и Красноярском крае.

Число выздоровлений россиян возросло за сутки на 18 690. Всего в россии выздоровело 6 236 738 человек. Из этого следует, что доля выписанных пациентов составила 89,4% от общего числа заразившихся. За сутки выписали 1 403 пациента в Санкт-Петербурге, 1 171 - в Московской области, 631 - в Республике Коми, 624 - в Иркутской области, 483 - в Нижегородской области.

На сегодняшний день в России продолжают лечение 552 825 человек.

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