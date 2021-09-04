Новый штамм ковида Mu уже поразил жителей 39 стран

По словам главного медицинского советника Белого дома доктора Энтони Фаучи, новый вариант коронавируса «мю» в настоящее время не представляет большого риска для американцев.
"Мы обращаем на это внимание, мы относимся ко всему так серьезно, но мы не считаем это непосредственной угрозой прямо сейчас, "Фаучи сказал в четверг во время брифинга в Белом доме, посвященного ответам на COVID, пишет foxnews.com.
Ранее на этой неделе mu, известный ученым как B.1.621, был добавлен в список «представляющих интерес» вариантов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, этот вариант был впервые выявлен в Колумбии и подтвержден как минимум в 39 странах.
«Этот вариант имеет совокупность мутаций, которые предполагают, что он будет избегать определенных антител, не только моноклональных антител, но и антител, индуцированных вакциной и сывороткой выздоравливающих», - сказал Фаучи.
«Но не так много клинических данных, чтобы предположить, что это в основном лабораторные данные in vitro».
«Помните, что даже если у вас есть варианты, которые несколько снижают эффективность вакцин, вакцины по-прежнему достаточно эффективны против вариантов того времени», - добавил в заключение Фаучи, сообщая американцам, что чиновники здравоохранения «очень внимательно следят» за тем, что происходит с му.
Фаучи также сказал во время брифинга, что он «совсем не удивится», если для полной защиты американцев от коронавируса потребуются три дозы вакцины.
«Я должен сказать, исходя из своего собственного опыта иммунолога, я совсем не удивлюсь, что адекватная полная схема вакцинации, вероятно, будет состоять из трех доз», - сказал Фаучи.
«Если он будет длительным, то, скорее всего, у вас будет трехдозовый режим, который будет обычным режимом», - сказал Фаучи.
добавив, что он оставит на усмотрение других должностных лиц, чтобы определить, сколько доз вакцины следует принять.