У мух выявлен механизм истощения, вызванного раком

От кахексии страдают до 80 процентов пациентов с раком на поздних стадиях, при которой опухоли вызывают истощение мышц и жировых отложений.
Эта потеря мышц и жира делает пациентов более склонными к падению и менее способными переносить химиотерапию. В настоящее время не существует лечения кахексии, и из-за отсутствия хороших моделей для изучения этого заболевания мы плохо его понимаем.
Но новое исследование, проведенное доцентом онкологического центра Питера Маккаллума Луизой Ченг и опубликованное в одночасье в журнале Developmental Cell , начинает менять это, пишет medicalxpress.com.
Используя модель раковой кахексии у плодовой мухи (Drosophila melanogaster) , Ченг и ее команда обнаружили, что опухоли выделяют фермент под названием Mmp1, который отвечает за расщепление жира и мышц.
«Плодовые мушки разделяют 70% генов болезней человека. Впервые мы смогли изобразить весь процесс кахексии у животного, что позволило нам понять последовательность событий, которые приводят к мышечному истощению, вызванному опухолью», она говорит.
«Используя мощные генетические инструменты у мух, мы смогли обнаружить посредника этого процесса, который помогает нам лучше понять, как опухоли взаимодействуют с мышцами и жиром».
Покопавшись в Атласе генома рака, исследователи обнаружили, что высокий уровень ферментов Mmp также коррелирует с кахексией у людей.
«Поэтому вполне вероятно, что мы нашли посредника, имеющего отношение к кахексии человека», - говорит Ченг.
Она надеется, что это исследование приведет к разработке новых инструментов для более ранней диагностики кахексии и определению терапевтических средств, которые могли бы ее лечить.
«Одна из стратегий - не дать опухолям высвобождать этот фермент», - говорит Ченг.
«В то же время понимание того, что вызывает распад мышц и жира, поможет нам найти способы сохранить эти ткани даже при наличии опухолей».