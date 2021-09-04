У мух выявлен механизм истощения, вызванного раком
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У мух выявлен механизм истощения, вызванного раком

6:30:249/4/2021Фото: pixabay.com
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Потеря мышц и жира делает пациентов более склонными к падению и менее способными переносить химиотерапию.

Плодовые мушки разделяют 70% генов болезней человека
Сюжет: Онкология
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От кахексии страдают до 80 процентов пациентов с раком на поздних стадиях, при которой опухоли вызывают истощение мышц и жировых отложений.

Эта потеря мышц и жира делает пациентов более склонными к падению и менее способными переносить химиотерапию. В настоящее время не существует лечения кахексии, и из-за отсутствия хороших моделей для изучения этого заболевания мы плохо его понимаем.

Но новое исследование, проведенное доцентом онкологического центра Питера Маккаллума Луизой Ченг и опубликованное в одночасье в журнале Developmental Cell , начинает менять это, пишет medicalxpress.com.

Используя модель раковой кахексии у плодовой мухи (Drosophila melanogaster) , Ченг и ее команда обнаружили, что опухоли выделяют фермент под названием Mmp1, который отвечает за расщепление жира и мышц.

«Плодовые мушки разделяют 70% генов болезней человека. Впервые мы смогли изобразить весь процесс кахексии у животного, что позволило нам понять последовательность событий, которые приводят к мышечному истощению, вызванному опухолью», она говорит.

«Используя мощные генетические инструменты у мух, мы смогли обнаружить посредника этого процесса, который помогает нам лучше понять, как опухоли взаимодействуют с мышцами и жиром».

Покопавшись в Атласе генома рака, исследователи обнаружили, что высокий уровень ферментов Mmp также коррелирует с кахексией у людей.

«Поэтому вполне вероятно, что мы нашли посредника, имеющего отношение к кахексии человека», - говорит Ченг.

Она надеется, что это исследование приведет к разработке новых инструментов для более ранней диагностики кахексии и определению терапевтических средств, которые могли бы ее лечить.

«Одна из стратегий - не дать опухолям высвобождать этот фермент», - говорит Ченг.

«В то же время понимание того, что вызывает распад мышц и жира, поможет нам найти способы сохранить эти ткани даже при наличии опухолей».

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