Новая вакцина против ковид “Аврора”: кому показана, побочные эффекты, противопоказания, кто ее выпускает и когда начнут ставить россиянам

Летом 2021 года в новостях появилась информация о новой вакцине против коронавирусной инфекции под названием “Аврора”. О том, что это за препарат, кому он показан, пробочные эффекты и противопоказания - в нашем материале.
Сейчас, в основном, используются три препарата от коронавируса. Это всем известные “Спутник”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Последнюю вакцину выпустил научный центр “Вектор”, где оригинальный препарат немного исправили и зарегистрировали “ЭпиВакКорона-Н”. Другое название вакцины, медицинское, Aurora-CoV. То есть по факту это не новый препарат, а измененная версия старого. Так, в оригинальной версии в составе три пептида, а в этой - два. Их объединили, чтобы было удобнее синтезировать вещество и сделать процесс производства препарата несколько проще. При этом отмечается, что вводить “Аврору” придется не два раза, а три. Вторую дозу человек получит на 21 день, а третью - на 60.
Из-за того, что “ЭпиВакКорона-Н”, или “Аврора” практически не отличаются от оригинала, у них нет каких-либо особенных, новый побочных эффектов или противопоказаний. Зачастую у тех, кто сделал прививку в месте введения препарата появляется краснота и болезненные ощущения, которые быстро проходят. У многих вакционировавшихся появляется жар, температура тела может доходить до 40 градусов, но это плохой сигнал - нужно вызывать скорую помощь. Также из побочных эффектов могут возникнуть головные боли, слабость, головокружение, аллергия, боли в мышцах и т.д. Если у человека оказалась гиперчувствительность к препарату, то повторные прививки делать не будут. Согласно научным исследованиям эффективность вакцины доходит до 80%.
Противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции являются острые аллергические реакции в анамнезе, непереносимость какого-либо компонента вакцины. Если на процедуру пришел человек с симптомами гриппа или ОРВИ, ему тоже откажут, пока он не выздоровеет. То же самое касаются и людей, с хроническими заболеваниями. Считается, что “ЭпиВак” хорошо переносят люди старше 65 лет, поэтому она подходить для подобной категории граждан. Новый препарат уже зарегистрировали, поэтому уже через несколько месяцев начнется вакцинация.