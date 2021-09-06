Новая вакцина против ковид “Аврора”: кому показана, побочные эффекты, противопоказания, кто ее выпускает и когда начнут ставить россиянам
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Новая вакцина против ковид “Аврора”: кому показана, побочные эффекты, противопоказания, кто ее выпускает и когда начнут ставить россиянам

12:19:069/6/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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Противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции являются острые аллергические реакции в анамнезе.

Сейчас, в основном, используются три препарата от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Новая вакцина “ЭпиВаКкорона-Н”: важные противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса от "Вектора"

Новая вакцина “ЭпиВаКкорона-Н”: важные противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса от "Вектора"Нужна ли мне третья прививка? Начальник лаборатории: когда необходимо ставить бустерную вакцинуЕщё 547 новости

Летом 2021 года в новостях появилась информация о новой вакцине против коронавирусной инфекции под названием “Аврора”. О том, что это за препарат, кому он показан, пробочные эффекты и противопоказания - в нашем материале.

Сейчас, в основном, используются три препарата от коронавируса. Это всем известные “Спутник”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Последнюю вакцину выпустил научный центр “Вектор”, где оригинальный препарат немного исправили и зарегистрировали “ЭпиВакКорона-Н”. Другое название вакцины, медицинское, Aurora-CoV. То есть по факту это не новый препарат, а измененная версия старого. Так, в оригинальной версии в составе три пептида, а в этой - два. Их объединили, чтобы было удобнее синтезировать вещество и сделать процесс производства препарата несколько проще. При этом отмечается, что вводить “Аврору” придется не два раза, а три. Вторую дозу человек получит на 21 день, а третью - на 60.

Из-за того, что “ЭпиВакКорона-Н”, или “Аврора” практически не отличаются от оригинала, у них нет каких-либо особенных, новый побочных эффектов или противопоказаний. Зачастую у тех, кто сделал прививку в месте введения препарата появляется краснота и болезненные ощущения, которые быстро проходят. У многих вакционировавшихся появляется жар, температура тела может доходить до 40 градусов, но это плохой сигнал - нужно вызывать скорую помощь. Также из побочных эффектов могут возникнуть головные боли, слабость, головокружение, аллергия, боли в мышцах и т.д. Если у человека оказалась гиперчувствительность к препарату, то повторные прививки делать не будут. Согласно научным исследованиям эффективность вакцины доходит до 80%.

Противопоказаниями к вакцинации от новой коронавирусной инфекции являются острые аллергические реакции в анамнезе, непереносимость какого-либо компонента вакцины. Если на процедуру пришел человек с симптомами гриппа или ОРВИ, ему тоже откажут, пока он не выздоровеет. То же самое касаются и людей, с хроническими заболеваниями. Считается, что “ЭпиВак” хорошо переносят люди старше 65 лет, поэтому она подходить для подобной категории граждан. Новый препарат уже зарегистрировали, поэтому уже через несколько месяцев начнется вакцинация.

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