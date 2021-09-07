Список побочных эффектов от «Спутника V» опубликовал Минздрав Аргентины

В Аргентине были опубликованы данные исследований, которые велись в стране с момента начала вакцинации. Для введения прививок в стране использовались три разных препарата - "Спутник V" (введено 11,37 млн доз) и Covishield (11,1 доз)и препарат китайской фармкомпании Sinopharm, который был использован для 9,7 миллиона граждан.
В основном граждане Аргентины жаловались после вакцинации жаловались на головную боль, небольшое повышение температуры и боль в месте укола. В общей сложности с жалобами обратились более 41 тысячи вакцинированных, что составляет менее полпроцента от общего числа, сделавших прививку, то есть из 10 тысяч человек, которые получили «Спутник V» только 36 человек пожаловались на дискомфорт.
Самыми редкими жалобами после вакцинации были увеличение лимфоузлов, либо тяжелая аллергическая реакция на препарат, но таких был 1 из миллиона.
Также встречались жалобы на металлический привкус во рту. Чаще всего обращались привитые женщины. Средний возраст пациентов, у которых были зафиксированы побочные реакции — 42,4 года среди представителей обоих полов, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Аргентины.