Мнения американцев разделились: одни срочно хотят вакцинироваться, другие не видят в этом необходимости, выявило большое исследование

Рецензируемый анализ данных национального опроса 75000 взрослых в США показывает, что с начала января до конца марта почти на «18 процентных пунктов» увеличилось количество взрослых, которые либо перенесли прививку от COVID-19, либо готовы ее сделать.
Однако вера в то, что вакцина не нужна, также увеличилась более чем на «5 процентных пунктов» среди взрослых, которые сказали, что они, вероятно, не будут или определенно не будут вакцинированы. Убеждения различаются в зависимости от возраста, расы, социально-экономического положения людей и их географии, пишет medicalxpress.com.
Результаты, опубликованные сегодня в открытом доступе в журнале Annals of Medicine , показывают, в частности, что молодые люди; люди, которые не являются чернокожими лицами испанского происхождения или представителями других / нескольких рас; люди с более низким социально-экономическим статусом; и люди, живущие в юго-восточном регионе страны, по-прежнему с наименьшей вероятностью получили вакцину или пожелали сделать это с января по март 2021 года.
Люди, которые ранее болели COVID-19 или не были уверены, болели ли они им, также с меньшей вероятностью намеревались пройти вакцинацию.
Однако в целом люди, которые неохотно принимают вакцину, составляют лишь около 10% населения США. Кто, согласно результатам этого опроса, цитирует недоверие правительству (40%) или недоверие к эффективности вакцины (45%) в отношении причин отказа от вакцины.
Что касается большей группы - те, кто заявляют, что, вероятно, нанесли бы удар, но еще не сделали этого, - они заявляют причины, по которым этого не произошло, а именно:
- планируют подождать и посмотреть (55%)
- беспокойство о возможных побочных эффектах (51%),
- убежденность в том, что это нужно другим людям больше (36%).
Результаты предоставляют своевременную информацию о различиях в доверии к вакцинам. А ведущий автор доктор Кимберли Нгуен из Медицинского факультета Университета Тафтса в Бостоне надеется, что результаты могут дать информацию и направить усилия по улучшению внедрения вакцины во всех сообществах.
«Подчеркивание важности вакцин для возобновления работы, учебы и социальной активности имеет решающее значение для предотвращения распространения COVID-19 и прекращения пандемии», - сказала она.
«Кроме того, информирование общественности о необходимости вакцинации, несмотря на наличие в анамнезе инфекции COVID, также важно, поскольку остается неясным, обеспечивает ли инфекция иммунитет, и если да, то как долго эта защита продлится».
Вакцины - огромный шаг вперед в преодолении пандемии, но успешная реализация программы вакцинации зависит от их внедрения. По состоянию на 8 августа 2021 года 181 миллион, или более 70% взрослого населения США в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19. Но в последние месяцы уровень вакцинации в США значительно снизился, несмотря на широкую доступность вакцины.
Предыдущие исследования, проведенные в сентябре и декабре 2020 года, показали, что только 50% взрослого населения США планировали получить вакцину от COVID-19, как только она станет для них доступной.
Д-р Нгуен и ее соавторы (г-жа Нгуен, д-р Корлин, д-р Аллен и д-р Чанг) изучили изменения в использовании вакцины и готовности к вакцинации по социально-демографическим характеристикам и географическим регионам с 6 января по 29 марта 2021 года, используя данные собраны в рамках Обследования зернобобовых, проведенного Бюро переписи населения США, с участием 75 000 респондентов.
Результаты показали, что получение хотя бы одной дозы вакцины COVID-19 и явное намерение пройти вакцинацию увеличилось с 54,7% до 72,3%. Однако намерения менялись:
- Пожилые люди были более склонны к вакцинации, чем люди в возрасте 18–49 лет.
- Взрослые неиспаноязычные азиаты и взрослые латиноамериканского происхождения были более подвержены вакцинации по сравнению с белыми взрослыми неиспаноязычными языками. Однако вероятность вакцинации у взрослых чернокожих лиц неиспаноязычного происхождения и взрослых других / нескольких рас была ниже.
- Взрослые с меньшим образованием, низким доходом или без медицинской страховки с меньшей вероятностью намеревались пройти вакцинацию.
"Помимо возраста и расовых / этнических различий в намерениях по вакцинации COVID-19, различия по-прежнему существуют среди уязвимых групп населения , например, среди лиц с более низким уровнем образования и дохода. Четкие сообщения о безопасности и эффективности вакцины важны для увеличения вакцинации. популярность и доверие среди этих групп », - сказал Нгуен.
Получение и намерение вакцинации увеличились с начала января до конца марта во всех географических регионах, но этот показатель оставался самым низким в Регионе 4 (юго-восточные штаты - Алабама, Флорида, Джорджия, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси) по сравнению с все остальные регионы.
Наибольший рост намерения получить вакцину среди группы людей наблюдался среди чернокожих взрослых неиспаноязычного происхождения (рост на 30,3 процента).
«Более низкая вакцинация и намерения среди этих юго-восточных штатов могут быть вызваны проблемами доступа, такими как поставка вакцины, доступность клиники вакцинации, отсутствие приоритетов уязвимых групп или нерешительность в отношении вакцинации», - сказал Нгуен.
«Потенциальные способы увеличения охвата вакцинацией COVID-19 и намерения включают повышение доверия к вакцинам среди уязвимых групп, мониторинг и устранение препятствий для вакцинации, направление вакцин уязвимым сообществам, предложение бесплатного проезда к местам вакцинации или открытие участков в более доступных местах и участие сообщества, чтобы укрепить доверие и сотрудничество. Требуются дополнительные усилия, чтобы понять эти различия между штатами, чтобы определить передовой опыт для улучшения использования вакцин ».
Как и во всех других исследованиях, результаты этого исследования включают ограничения. Это включает в себя то, что эта выборка потенциально может не быть полностью репрезентативной для взрослого населения США в целом.