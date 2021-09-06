Мэр Евгений Шестернин забыл рассказать СМИ об аккредитации журналистов в мэрии Бердска

Администрация Бердска забыла ответить на запрос СМИ "Курьер. Среда. Бердск". Редакция направила запрос с девятью вопросами на имя главы администрации Евгения Шестернина еще 20 июля 2021 года. Все вопросы касались аккредитации СМИ для присутствия журналистов на различных мероприятиях и совещаниях с мэром и чиновниками города. Например, существует ли нормативно-локальный документ в мэрии Бердска, который регламентирует приглашение СМИ Бердска на совещания и мероприятия мэрии.
Напомним, на сегодняшний день СМИ Бердска запрещено посещать любые мероприятия, которые проходят в стенах администрации. Под запретом и аппаратное совещание с главой города, которое проходит один раз в неделю - по понедельникам. На нем могут присутствовать только лишь избранные СМИ и строго по приглашению Евгения Шестернина. На аппаратном совещании руководители всех учреждений Бердска отчитываются о проделанной работе и рассказывают о планах, которые намечены к выполнению.
Журналистам издания дважды отказывали в посещении аппаратного совещания прямо на пороге мэрии. В последний раз новый руководитель пресс-центра Бердска Елена Скипина заявила, что "у меня есть документ, по которому есть аккредитация. Ваша организация не указана в нем".
Стоит отметить, что получив соответствующий запрос от редакции, пресс-центр мэрии уведомил о отсрочке ответа на него.
- Запрос от 20.07.2021 получен и отправлен специалистам для подготовки ответа. Ответ будет направлен до 20.08.2021 года, - гласит ответ за подписью Евгения Шестернина.
На сегодняшний день, 6 сентября, ответа нет.