Пять отличий обнаружили журналисты в пресс-подходах мэра Бердска и губернатора Новосибирской области
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Пять отличий обнаружили журналисты в пресс-подходах мэра Бердска и губернатора Новосибирской области

3:32:557/20/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Курьер. Среда. Бердск" нашел отличия в работе с прессой администраций губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Бердска Евгения Шестернина. У одного - полная открытость без избирательности, у второго - "не пущать".

Было время, когда Евгений Шестернин приезжал в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" с цветами и поздравлениями
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Пресс-центр мэрии Бердска: На аппаратные совещания с мэром Шестерниным СМИ впускаем на условиях аккредитации. Смотрите видео

Пресс-центр мэрии Бердска: На аппаратные совещания с мэром Шестерниным СМИ впускаем на условиях аккредитации. Смотрите видеоСотрудники пресс-центра мэрии грудью защитили аппаратное совещание с мэром Шестерниным от журналиста "Курьер. Среда. Бердск". Мы вас не ждали, заявили они на видеоЕщё 18 новости

Странное отношение к СМИ в мэрии Бердска проявляется все с больше силой. Наглядным показателем того служит «деятельность» пресс-центра, относящегося к отделу общественных связей, который входит в управление делами горадминистрации. То, что творится сейчас в отношении местных СМИ, никакой пандемией не объяснишь.

Подобного отношения чиновников к прессе не было никогда в современной истории Бердска. Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» довелось работать с пятью градоначальниками — еще с середины 1990-х годов. И со знанием дела можем сказать, что такого беспорядка по отношению к СМИ в мэрии, как сейчас, никто себе не позволял.

При этом пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области сумела даже в коронавирус организовать работу со СМИ так, что никакого информационного вакуума они не испытывают. А значит, и жители прекрасно осведомлены о том, чем занимается власть. Почему мэрия Бердска не может взять на вооружение опыт и пример «старших товарищей», остается только догадываться.

Вероятно, местным чиновникам проще «не пущать» критикующие их работу СМИ, чем говорить правду людям. Поэтому они придумывают все новые ухищрения: то закрывают совещания под предлогом коронавируса, то приглашают только избранных, то назначают пресс-подходы на крылечке мэрии, а теперь требуют аккредитации. Хотя последний пункт, согласно закону, вовсе не означает отказ в допуске журналистов.

Попробуем найти отличия в работе с прессой администраций губернатора Андрея Травникова и мэра Евгения Шестернина.

Аккредитация журналистов - отказать нельзя

- Доступ журналистов изданий, зарегистрированных в РФ в качестве СМИ в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации»..., на пресс-подходы с участием губернатора Новосибирской области осуществляется на равной и открытой основе. Дополнительная аккредитация на пресс-подходы не осуществляется. Аккредитация может быть предусмотрена организаторами мероприятия, собственниками объектов в случае проведения пресс-подходов на закрытых объектах, на объектах с установленным режимом доступа, на объектах повышенной опасности. О необходимости аккредитации на мероприятие, сроках проведения аккредитации и требованиям к аккредитованным журналистам представители СМИ заблаговременно уведомляются в анонсе соответствующего мероприятия, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» замруководителя администрации главы региона Сергей Нещумов.

- У меня есть документ, по которому есть аккредитация. Ваша организация не указана в нем, - заявила новый руководитель пресс-центра мэрии Бердска Елена Скипина, преградив путь журналисту «Курьер. Среда. Бердск» на традиционное аппаратное совещание при главе.

Аккредитация означает, что журналисту создается «режим наибольшего благоприятствования». Аккредитованные СМИ получают пресс-релизы, информацию о будущих мероприятиях. Госорганы не могут отказать в аккредитации, если заявка подана по правилам и представлены все требуемые документы. Процедура аккредитации носит явочный характер, а не разрешительный.

Между тем, мэр Бердска ссылается на свою интерпретацию законов, которая очень похожа на воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.
- В действующем законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие присутствие тех или иных СМИ на организованных администрацией совещаниях и мероприятиях. Глава города Бердска, заместители главы администрации, руководители структурных подразделений, председатели рабочих групп определяют вид намеченного к проведению ими совещания или мероприятия и состав участников, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин.

Он ссылается на распоряжение администрации города от 30.05.2021 №39-р, которым чиновникам разрешено самим определять, кого приглашать.

Пресс-подход в пандемию

- Пресс-подходы губернатора Новосибирской области проходят в формате выступления главы региона и последующих ответов на вопросы СМИ по обозначенной теме. Модератором на пресс-подходе в случае необходимости выступает сотрудник департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Пресс-подходы губернатора могут проводиться с использованием средств видеоконференцсвязи, если данный формат предусмотрен организаторами мероприятия, - рассказал в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск» Нешумов.

- Решение о проведении пресс-подходов в режиме онлайн было принято с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и объявлением ограничительных мер в Новосибирской области. Взаимодействие администрации города Бердска и представителей СМИ обеспечивает отдел общественных связей и информации, пресс-центр администрации города Бердска, - дал ответ мэр Евгений Шестернин.

Когда в коронавирусном 2020 году впервые ввели виртуальные пресс-подходы в бердской администрации, это был хорошее решение проблемы, когда вход в мэрию был закрыт. Чиновники в режиме онлайн отвечали на вопросы журналистов, которые собирали заранее и которые возникали в ходе разговора. Тем СМИ, кто не мог участвовать в беседе, направляли аудио и даже видео пресс-конференции.

Ныне ситуация изменилась. Нередко заявленного ранее спикера «отменяют», отказываются приглашать тех людей, которые нужны СМИ для ответов на наиболее актуальные вопросы. Присылать материалы пресс-подхода редакциям перестали. А в последнее время журналистов зовут на встречи у крыльца мэрии.

По залу не ходить!

Интересным является доступ на совещание представителей СМИ с камерами и без. По словам Сергея Нешумова, в региональной администрации есть ограничения, но съемка разрешается:

- Разрешено, за исключением доступа фотокорреспондентов и телеоператоров в зоны, определенные организаторами мероприятия, а также при условии соблюдения фотокорреспондентами и телеоператорами общепринятых норм поведения.

Как отметил представитель губернатора, фактов удаления журналистов с совещаний ни разу не было.
- Однако в случае некорректного поведения представителей СМИ на мероприятиях, с ними, с главными редакторами и владельцами средств массовой информации могут проводиться профилактические беседы для исключения подобных ситуаций в будущем, - подчеркнул Нешумов.

При этом «пишущие журналисты» во время виртуальных пресс-подходов в здании областного правительства находятся в специально отведенном помещении, где идет онлайн-трансляция. В здании бердской мэрии есть так называемый малый зал, где висит телевизор и откуда местные чиновники участвуют в видеоконференциях в том числе с представителями региональной власти. Но журналистов туда не пускают.

Стоит отметить, что в Бердске, в отличие от Новосибирска, из существующих СМИ мало кто имеет в штате отдельных операторов и фотографов. Как правило, один человек и собирает информацию, и делает «картинку».

Зато в Бердске целый отдел по организационной работе занимается планированием работы мэрии. Он, по словам Шестернина, составляет «план основных мероприятий администрации на 15-дневный период», а изменения в план вносит ответственный за организацию конкретного мероприятия.

Мордобой и спецприглашения

Конечно, чиновники априори не любят журналистов, сующий свой нос «куда не надо». Но приходить в редакцию и бить представителя СМИ по лицу, как это сделал сотрудник пресс-центра Кирилл Цветков, - это уже за гранью разумного. Деградация на лицо. И на лице 70-летнего журналиста «Свидетеля» Сергея Болдырева. Напомним, что Цветков по решению суда заплатил штраф в размере 8000 рублей. Но извинений потерпевшему так и не принес. Более того, продолжает работать под началом мэра Евгения Шестернина. Более того, на суде он пообещал, что «Курьеру» никогда в жизни ничего комментировать не будет».

Это как?! Какой-то клерк позволяет себе угрозы, открыто заявляет о нарушении закона о СМИ! Впрочем, судя по реакции его руководства, он действует с полного одобрения главы города.

Напомним, поводом для мордобоя стал репост в паблике «Бердск: Все плохо!», который содержал хештег «Кирюша» и фразу: «Гвозди бы делать из таких комментаторов». Мнение журналиста Болдырева основывалось на известной цитате «Баллады о гвоздях» Тихонова. Цветков же посчитал, что этим якобы нарушили личную приватность сотрудника пресс-центра администрации. Как утверждал Кирилл Цветков, он устал от издевательств в сети.

А события с допуском журналистов на совещания чиновников в последнее время могут стать поводом для вмешательства силовиков, поскольку, по мнению «Курьер. Среда. Бердск», идут вразрез федеральному законодательству. В мэрии пытаются придумать все новые ухищрения, чтобы журналисты не попали на заседания.

«Курьер. Среда. Бердск» 19 июля в очередной раз не пустили на аппаратное совещание, которое по понедельникам проводит мэр Шестернин. Новый руководитель пресс-центра Елена Скипина стеной встала на пути журналиста, заручившись поддержкой вахтера.

Напомним, что 7 июня журналиста «Курьер. Среда. Бердск», который направлялся на аппаратное совещание, остановили прямо на входе. Сотрудники пресс-центра заявили тогда, что некоторые СМИ, участвующие в заседании, получили специальное приглашение от мэра. А «Курьер» - нет. Значит, от ворот поворот.

Несколько лет назад отказ экс-директора КБУ Александра Кожина в предоставлении информации СМИ стал достоянием всей страны и поводом для судебных разбирательств. На форуме Общероссийского народного фронта в Петербурге с участием президента Владимира Путина, жестко раскритиковали бердского чиновника от ЖКХ.

Что говорит закон о СМИ?

Согласно ст. 1 закона о СМИ, в России поиск, получение, производство и распространение информации... не подлежат ограничениям.

Граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц (ст. 38). А те, в свою очередь, предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций (в том числе устным), а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных формах.

Журналист имеет право: искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
посещать органы власти и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы; быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации; получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.

А также излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его подписью (ст. 47).

Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны... должностных лиц органов власти и организаций, … нарушения права редакции на запрос и получение информации; установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну... - влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 58).

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