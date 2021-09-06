20 детсадовцев заболели коронавирусом в Новосибирске
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20 детсадовцев заболели коронавирусом в Новосибирске

12:47:139/6/2021Фото: pixabay
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Также в регионе выявили 11 школьников с ковидом с начала учебного года.

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Несколько сотрудников и учеников школ заболели коронавирусом в Новосибирской области. В самом же областном центре выявили воспитанников детских садов с ковидом.

Как сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, 11 детей и один сотрудник заболели коронавирусом в школах районов Новосибирской области с начала учебного года. В детских садах подтверждено еще 24 случая заболевания воспитанников, заразился и один сотрудник, передает «Прецедент». На карантине оказались 17 групп.

В Новосибирске заболевших школьников нет. Но в детских садах города подтверждено 20 случаев коронавируса. В настоящее время на карантине находится девять групп.

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