20 детсадовцев заболели коронавирусом в Новосибирске

Несколько сотрудников и учеников школ заболели коронавирусом в Новосибирской области. В самом же областном центре выявили воспитанников детских садов с ковидом.
Как сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, 11 детей и один сотрудник заболели коронавирусом в школах районов Новосибирской области с начала учебного года. В детских садах подтверждено еще 24 случая заболевания воспитанников, заразился и один сотрудник, передает «Прецедент». На карантине оказались 17 групп.
В Новосибирске заболевших школьников нет. Но в детских садах города подтверждено 20 случаев коронавируса. В настоящее время на карантине находится девять групп.