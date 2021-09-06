41-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области
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06.09
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41-летняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

2:19:589/6/2021Фото: Pexels
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Всего за минувшие сутки в регионе выявили 165 новых заболевших.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на утро 6 сентября в Новосибирской области зарегистрированы 59514 случаев коронавируса в том числе у 4618 детей.За сутки прибавилось 165 случаев.

Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 51, 81, 48, 63 и 76 лет и женщины в возрасте 41, 69, 72, 56, 75 и 76 лет и две женщины в возрасте 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2721 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1965 пациентов, в том числе 23 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 162 человек. Подключено к аппарату ИВЛ 16 пациентов.

Выздоровели 48232 пациента выздоровели (+37 за сутки), что значительно меньше, чем заболевших

Всего в Новосибирской области сделано 2393480 тестов на коронавирус. А обращений с ОРВИ зарегистрировано - 734.
Напомним, что произведена новая вакцина “ЭпиВаКкорона-Н”, расскажем какие существуют важные противопоказания и побочные эффекты прививки против коронавируса от "Вектора".

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