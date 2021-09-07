Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском
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Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском

1:15:579/7/2021Фото: Pixabay
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Эпицентр находился рядом с границей республики Тыва.

Толчки ощутили многие

7 сентября замечено второе за последние сутки землетрясение магнитудой более 5 в Нижнеудинском районе Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва. Об этом во вторник сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

- Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 6,4 балла, - говорится в публикации.

В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области отмечают, что обращений в связи с землетрясением не поступало.

Напомним, накануне землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали на границе Иркутской области и Бурятии. Сообщений о пострадавших не поступало.

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