Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском

7 сентября замечено второе за последние сутки землетрясение магнитудой более 5 в Нижнеудинском районе Иркутской области недалеко от границы с Республикой Тыва. Об этом во вторник сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.
- Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,10, долгота 99,08, магнитуда 5,0. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 6,4 балла, - говорится в публикации.
В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области отмечают, что обращений в связи с землетрясением не поступало.
Напомним, накануне землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировали на границе Иркутской области и Бурятии. Сообщений о пострадавших не поступало.