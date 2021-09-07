Она сама захотела: насильник похитил девушку и 10 дней удерживал в гараже
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Она сама захотела: насильник похитил девушку и 10 дней удерживал в гараже

1:47:329/7/2021Фото: Pixabay
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Мужчина рассказал на допросе, что девушка сама пошла за ним и захотела несколько дней провести в гараже.

В гараже были созданы все условия для отдыха с друзьями.

Мужчина, который на протяжении десяти дней удерживал и насиловал в подвале гаража 23-летнюю Елизавету Бабикову, уверяет следственный комитет, что все произошло по обоюдному согласию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Сергей Свешников рассказал на допросе, что девушка сама последовала за ним, разрешила приковать себя наручниками и захотела просто пробыть в гараже несколько дней. Мужчина настаивает, что он не совершал никаких противоправных действий по отношению к жертве, а их взаимоотношения с заложницей происходили полюбовно.

Обвиняемый признался, гараж он оборудовал теплыми полами и мебелью для отдыха с друзьями или места, где можно было спрятаться после ссоры с супругой. Однако жена не знала о существовании оборудованного подвала.

Напомним, Елизавета исчезла 24 августа после того, как на улице Белинского села в автомобиль Land Rover. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры. 3 сентября девушку нашли полицейские. Выяснилось, что всё это время девушку насильно удерживали в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, приблизительно в 15 километрах от собственного дома.

Как рассказала потерпевшая, она работает в сфере эскорт-услуг и похититель связался с ней по номеру телефона, указанному на сайте. Девушка отметила, что зарегистрировалась на сайте знакомств «с целью зарабатывания денежных средств». После того, как девушка села к нему в машину, он ей надел пакет на голову и отвез к себе в гараж.

- Моя анкета размещена на сайте знакомств. Сайт подразумевал собой знакомства с противоположным полом. Я зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Мужчины платили мне за это, — цитирует девушку телеграм-канал Life Shot.

В день встречи Свешников сказал, что повезет Елизавету в ресторан, но по пути остановился и из-за спущенного колеса и предложил заняться любовными утехами прямо возле остановки. По словам Бабиковой, она отказалась, после чего мужчина достал из кармана складной нож. Рот девушки Сергей перемотал белым полотенцем со скотчем, ноги связал тросом.

- Он достал из кармана пачку денежных средств разного номинала и продемонстрировал мне, после чего положил руку мне на колено. Я ему ответила, что это не лучшее место, он пытался меня уговорить, но я все равно отказывала. Далее он достал складной нож из кармана и раскрыл его. Указанный нож он просто демонстрировал, на меня его не направлял. Он сказал, чтобы я сняла трусы, я испугалась и сделала это. В кармане переднего сиденья он достал наручники с белым пушком. Зафиксировал наручники у меня за спиной, но не крепко, из-за чего я смогла вытащить одну руку, после этого он сильнее затянул наручники, от чего мне стало больно, — передает Telegram-канал показания потерпевшей.

Смартфон Елизаветы похититель забрал и выключил, а потом сел за руль и поехал в лес. Там он несколько раз попытался изнасиловать её, но не вышло. После этого Сергей натянул девушке на голову чёрную майку, чтобы та не видела дальнейший путь, и повёз в гараж. Мужчина затолкал похищенную в подвал и запер, предупредив, что снаружи находится собака.

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