Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийств

Сегодня, 7 сентября, состоялось оглашение приговора по делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняли в организации убийств. По решению суда Быков осужден на 13 лет лишения свободы, на основе вердикта присяжных, которые решили, что он не заслуживает снисхождения.
В 1994 году Анатолий Быков поручил устранить членов преступного сообщества, в котором он сам также находился. Конфликт между ними возник на почве деления денег. Осуществление убийства было поручено его знакомому.
В настоящее время следователи работают над еще несколькими уголовными делами в отношении осужденного, среди которых участие в организованной преступной группе, подстрекательство к убийству, уклонение от уплаты налогов.
- 24 июля 1994 года в районе дома 9 по улице Кольцевой города Красноярска Наумов и Войтенко были убиты выстрелами из автомата Калашникова и пистолета «Тульский Токарев» членами банды Татаренкова, — говорится в сообщении СК по Красноярскому краю.
После расследования уголовного дело о двойном убийстве уже получили сроки виновные в совершении преступления, один из которых проведет в заключении всю оставшуюся жизнь а второго продолжают разыскивать.
В 90-х годах Анатолий Быков был одним из самых влиятельных людей в преступном мире Красноярского края. Его знали по прозвищам Толя-бык и Челентано. в 2000-2003 годах у него уже были проблемы с законом, его обвиняли в организации покушения и обороте оружием, но тогда бизнесмен отделался условным сроком.
Обвинительный приговор стал результатом показаний Татаренкова и Бакурова, которые были непосредственными участниками убийства. Они дали показания против Быкова в мае 2020 года.
- 17 июня 1994 года мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Качурина. Приехали в город Красноярск. Анатолий Петрович рассказал, что покушение организовали Наумов и Войтенко и что их надо убить. Мы согласились. Впоследствии, 24 июля 1994 года, Бакуров и Чучков убили Наумова и Войтенко. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам: «Их надо убить». Его люди предоставляли нам квартиру для проживания на время убийства, потом мы скрывались в домах, предоставленных им, — заявил Владимир Татаренков на очной ставке с бизнесменом.
По словам защиты подсудимого, приговор будет обжалован.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", гособвинение просило срок в 14 лет и 11 месяцев.