Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео

9:16:109/7/2021Фото: Скриншот
0

Следственный комитет и прокуратура начали проверку после сообщения о 26-летней девушке, получившей травмы в лифте в подмосковной высотке.

Женщина, пострадавшая в лифте в Красногорске: У меня перелом шеи

Следственный комитет начал проверку сообщения о 26-летней девушке, получившей травмы в лифте в подмосковной высотке.

По данным следователей, в одном из жилых домов Красногорска при резкой остановке грузового лифта пострадала женщина. СК проводит проверку совместно с Ростехнадзором.

Одновременно проверку начала подмосковная прокуратура, которая оценит соблюдение ответственными лицами регламента обслуживания и содержания лифтов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Появилось видео, на котором девушка с кровоподтеками на лице рассказывает, что она вошла в лифт, но он не остановился на нужном этаже, а резко рванул вверх и остановился только на 43-м этаже. Также в нем чувствовался запах гари. Она потеряла сознание и очнулась на полу кабины вся в крови, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

"Со мной такого не случалось, но, насколько я знаю, у соседей возникали проблемы с лифтом. Мы зашли вместе с женщиной в лифт, там пахло гарью, но мы все равно вошли. Она вышла то ли на 24-м, то ли на 21-м этаже. Дальше лифт должен был подняться до моего этажа, но он резко рванул вверх. Он летел-летел, я открыла глаза и увидела, что нахожусь между 43-м и 44-м этажами. (...) Я начала нажимать на звоночек. Тем временем запах гари усилился, мне стало страшно, вдруг он вообще упадет. Я бесконечно нажимала на кнопку, мне отвечала женщина, говорила, что кто-то сейчас придет. Потом я услышала голос, дверь открылась, это был мой сосед. Спасибо ему большое", - рассказала она.

И добавила:

"У меня перелом в шее. Он вроде не затрагивает нервы. Перелом в шее, ушибы, ссадины, госпитализация не потребовалась".

Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
лифтушибыпотеряла сознаниегоспитализациясломала шею
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теперь у нее возникнет клаустрофобия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео
9:16:10 9/7/2021
Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео
Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?
9:00:06 9/7/2021
Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?
За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей
8:57:37 9/7/2021
За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей
Причины смерти постановщика звездных шоу Бориса Краснова стали известны
8:47:09 9/7/2021
Причины смерти постановщика звездных шоу Бориса Краснова стали известны
"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК
8:28:42 9/7/2021
"Педофил следил за детьми": Новое видео из дома подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек опубликовал СК
БердскТайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская
8:03:32 9/7/2021
Тайну о лежащих в ковидном госпитале больных раскрыла главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская
Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийств
7:44:30 9/7/2021
Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийств
Первый в мире препарат для больных коронавирусом из плазмы крови москвичей испытывают в России
7:23:49 9/7/2021
Первый в мире препарат для больных коронавирусом из плазмы крови москвичей испытывают в России
"Сорвался с высоты": Погиб в Хургаде 25-летний боксер. Родные собирают деньги на доставку тела
7:05:15 9/7/2021
"Сорвался с высоты": Погиб в Хургаде 25-летний боксер. Родные собирают деньги на доставку тела
Денежные поздравления в День финансиста 8 сентября
6:45:23 9/7/2021
Денежные поздравления в День финансиста 8 сентября