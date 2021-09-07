Взбесившийся лифт: Пострадавшая сломала шею. Новые подробности и видео

Следственный комитет начал проверку сообщения о 26-летней девушке, получившей травмы в лифте в подмосковной высотке.
По данным следователей, в одном из жилых домов Красногорска при резкой остановке грузового лифта пострадала женщина. СК проводит проверку совместно с Ростехнадзором.
Одновременно проверку начала подмосковная прокуратура, которая оценит соблюдение ответственными лицами регламента обслуживания и содержания лифтов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
Появилось видео, на котором девушка с кровоподтеками на лице рассказывает, что она вошла в лифт, но он не остановился на нужном этаже, а резко рванул вверх и остановился только на 43-м этаже. Также в нем чувствовался запах гари. Она потеряла сознание и очнулась на полу кабины вся в крови, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
"Со мной такого не случалось, но, насколько я знаю, у соседей возникали проблемы с лифтом. Мы зашли вместе с женщиной в лифт, там пахло гарью, но мы все равно вошли. Она вышла то ли на 24-м, то ли на 21-м этаже. Дальше лифт должен был подняться до моего этажа, но он резко рванул вверх. Он летел-летел, я открыла глаза и увидела, что нахожусь между 43-м и 44-м этажами. (...) Я начала нажимать на звоночек. Тем временем запах гари усилился, мне стало страшно, вдруг он вообще упадет. Я бесконечно нажимала на кнопку, мне отвечала женщина, говорила, что кто-то сейчас придет. Потом я услышала голос, дверь открылась, это был мой сосед. Спасибо ему большое", - рассказала она.
И добавила:
"У меня перелом в шее. Он вроде не затрагивает нервы. Перелом в шее, ушибы, ссадины, госпитализация не потребовалась".