ВОЗ: упущена возможность остановить коровновирус - он останется с человечеством навсегда: почему?

COVID latest: по мере того, как список вызывающих озабоченность вариантов растет, эксперты предупреждают, что вирус, как и грипп, скорее всего, останется.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что COVID-19 будет мутировать подобно гриппу и, к сожалению, скорее всего, останется.
Представители глобального здравоохранения заявили, что вирус «здесь, чтобы остаться с нами», поскольку мы продолжаем наблюдать новые вариации во всем мире, пишет express.co.uk.
Д-р Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал на брифинге для прессы: «Я думаю, что этот вирус здесь, чтобы остаться с нами, и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, он превратится в один из других вирусов, поражающих нас».
Представители ВОЗ ранее заявляли, что вакцины не гарантируют, что мир искоренит COVID-19, как это имеет место с другими вирусами.
Несколько ведущих экспертов в области здравоохранения, в том числе главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи и Стефан Бансел, генеральный директор Moderna, предупредили, что миру придется жить с Covid вечно, как с гриппом.
«Вирус говорит нам, что он вызовет множество мутаций», - сказал в интервью специалист по инфекционным заболеваниям доктор Джесси Гудман, бывший главный научный сотрудник Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Он добавил: «Даже если в настоящий момент у нас нет критической ситуации, существует реальная вероятность того, что будут продолжать развиваться варианты, которые могут помочь избежать прививочного иммунитета».
«Люди сказали, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус», - сказал доктор Райан.
«Нет, это не так, очень, очень маловероятно».
Официальные лица ВОЗ заявили, что если бы мир предпринял первые шаги, чтобы остановить распространение вируса, ситуация сегодня могла бы быть совсем другой.
«У нас был шанс в начале этой пандемии», - заявила во вторник Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по Covid-19.
«Эта пандемия не должна быть такой ужасной».
Некоторые ученые использовали термин « устойчивость к вакцинам», чтобы описать сниженную эффективность вакцин COVID-19 против некоторых вариантов.
Этого следовало ожидать, сказал в феврале главному редактору JAMA доктору Говарду Баучнеру, доктору Энтони Фаучи, директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).
Независимо от платформы, на которой основана вакцина, сказал Фаучи, «у вас все еще есть фиксированный иммуноген и вирус, который меняется. Рано или поздно вы получите мутанта, который уклонится от этого ».
Согласно исследованию Zoe COVID, текущий рейтинг симптомов Covid после полной вакцинации включает:
- Головная боль
- Насморк
- Чихание
- Больное горло
- Потеря запаха.
Современные вакцины против COVID-19 основаны на спайковом белке SARS-CoV-2, который вирус использует для связывания и заражения клеток-хозяев.
Однако возникающие «варианты, вызывающие озабоченность», классифицируемые как таковые, поскольку они кажутся более передающимися или более опасными, чем SARS-CoV-2, содержат мутации в шиповом белке, что вызывает опасения по поводу эффективности вакцины.
Как объяснил в интервью биолог из Пенсильванского университета доктор Дэвид Кеннеди, когда вирусы воспроизводят цикл, это похоже на классическую детскую игру.
«Вирусы копируют сами себя, это почти как игра в телефон.
«Они повторяют то, что, как им казалось, они слышали, поэтому все время совершают ошибки».