11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи: Что произошло с его головой и почему праздник так называется?
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11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи: Что произошло с его головой и почему праздник так называется?

10:00:329/9/2021Фото: andcvet.narod.ru
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История праздника сообщает, что страшное событие случилось, когда Ирод Антипа заключил Иоанна Крестителя в тюрьму после того, как проповедник осудил брак царя с его Иродиадой.

Дочь Иродиады попросила голову Иоанна Крестителя на блюде

Усекновение главы Святого Иоанна Крестителя, также известное как Обезглавливание святого Иоанна Крестителя или Усекновение Главы Предтечи, является библейским событием и святым днем, отмечаемым христианами 11 сентября. Праздник считается одним из пятнадцати величайших христианских праздников. В этот день вспоминается мученическая смерть от усекновения мечом головы святого Иоанна Крестителя по приказу Ирода и по мстительному указанию его падчерицы Саломеи и ее матери.
Литургическое празднование Усекновения головы святого Иоанна Крестителя произошло так же быстро, как и празднование его дня рождения, которое также - один из самых старых праздников, введенных как в восточную, так и в западную литургию в честь святого.

Более подробная история праздника сообщает, что страшное событие случилось, когда Ирод Антипа заключил Иоанна Крестителя в тюрьму после того, как проповедник осудил брак царя с его Иродиадой, потому что она ранее была замужем за его собственным братом Филиппом. Ирод Антипа сначала не хотел убивать Иоанна из-за чудес, которые он совершал. Но после того, как его падчерица станцевала для него на его дне рождения, он предложил подарить ей все, что она пожелает. По наущению своей матери, которая была возмущена суждением Иоанна о ее браке, дочь Иродиады попросила голову Иоанна Крестителя на блюде.

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