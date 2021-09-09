Мертвым нашли полковника МВД: Подозревают самоубийство
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Мертвым нашли полковника МВД: Подозревают самоубийство

8:37:179/9/2021Фото: pixabay.com
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Андрей Дроздов возглавлял Управление по экономическим преступлениям столичной милиции, откуда ушел в отставку.

Тело полковника нашли в квартире в центре Москвы

Отставной полковник МВД найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Его нашла 8 сентября днем бывшая супруга.

Погибший – 61-летний Андрей Дроздов, начальник управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы, откуда ушел в отставку в 2001 году. Характер травм говорит о том, что мужчина покончил с собой.

Известно, что полковник несколько раз был женат, причем последней супруге сделал предложение на стадионе «Открытие Арена», передает "МК".

Дроздов любил ездить на охоту и рыбалку с товарищами.

Следователи выясняют, что могло послужить причиной суицида. Сейчас они опрашивают его родственников, друзей и знакомых.

Точную причину смерти установят судмедэксперты.

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