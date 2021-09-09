Мертвым нашли полковника МВД: Подозревают самоубийство

Отставной полковник МВД найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Его нашла 8 сентября днем бывшая супруга.
Погибший – 61-летний Андрей Дроздов, начальник управления по экономическим преступлениям ГУВД Москвы, откуда ушел в отставку в 2001 году. Характер травм говорит о том, что мужчина покончил с собой.
Известно, что полковник несколько раз был женат, причем последней супруге сделал предложение на стадионе «Открытие Арена», передает "МК".
Дроздов любил ездить на охоту и рыбалку с товарищами.
Следователи выясняют, что могло послужить причиной суицида. Сейчас они опрашивают его родственников, друзей и знакомых.
Точную причину смерти установят судмедэксперты.