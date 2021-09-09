Трупы изнасилованных и убитых школьниц забросал матрасами: Подозреваемого арестовал на 2 месяца суд Кемерова. Смотрите видео
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Трупы изнасилованных и убитых школьниц забросал матрасами: Подозреваемого арестовал на 2 месяца суд Кемерова. Смотрите видео

8:59:219/9/2021Фото: МВД России / РИА Новости
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После освобождения из колонии, где Виктор Пестерников провел 10 лет за сексуальные преступления, он не встал на учет и жил, как обычный гражданин.

Педофил убил девочек и пошел на работу

В Кемерове 9 сентября прошло заседание суда над подозреваемым в убийстве двух девочек в Киселевске. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Известно, что он полностью признал свою вину и рассказал, каким образом произошло преступление.

- Пестерникову предъявили обвинения по трём тяжким статьям: убийство малолетних (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также изнасилование (ч. 5 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ч. 5 ст. 132 УК РФ) в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Отягчающим обстоятельством является то, что у Пестерникова уже есть судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

После того, как Виктор Пестерников вышел из заключения он не встал на учет по месту жительства, теперь уголовное дело возбуждено в отношении лиц, которые должны были контролировать поведение бывшего заключенного, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Следователи выяснили, что 6 сентября Пестерников в состоянии алкогольного опьянения начал общаться с девочками, накупил им сладостей и увел в сторону гаражей. После школьниц никто не видел. Их тела были найдены в доме, прикрытые матрасами, рассказывают на НТВ.

- В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушёл на работу, — сообщили в региональном следственном управлении.

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