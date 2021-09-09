СМИ: Трагическая случайность погубила главу МЧС Зиничева на водопаде. Упали вместе с высоты 8-этажного дома

Несмотря на то, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг все иные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева, СМИ продолжают их озвучивать со ссылкой на очевидцев трагедии.
«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.
Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники, Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник одновременно упали с вершины водопада Китабо-Орон с высоты 27 метров. По официальной версии, министр погиб, бросившись спасать упавшего в воду Мельника.
По информации источников издания, Зиничев вместе с режиссером подошли к обрыву водопада, один из них оступился, потерял равновесие, а другой попытался схватить его за одежду, но сорвался с мокрых камней. Они одновременно упали с высоты 8-этажного дом, пишет "Новая газета".
По данным издания, вместе с главой МЧС на водопаде находились его зам Андрей Гурович, руководитель аппарата Вадим Сойников и советник министра по спорту Андрей Мерзликин. Уточняется, что о гибели Зиничев боялись сообщать в Москву примерно два часа. Министра и режиссера вертолетом направили в районную больницу Норильска. По дороге оба скончались.
Спасатели рассказали "Новой газете", что на водопады реки Иркингды не стоит подниматься без снаряжения, специальной обуви и палок.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", генерал армии Евгений Зиничев погиб утром 8 сентября, «спасая жизнь человека», при исполнении служебного долга, находясь «на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций» в Норильске. Такова официальная интерпретация. Но СМИ сообщили, что трагедия на самом деле произошла возле водопада Китабо-Орон.
По данным «Коммерсанта», Зиничев прилетел на водопад Китабо-Орон на вертолете осматривать достопримечательности. И уже по окончании учениц в Норильске. Во время экскурсии Мельник поскользнулся и упал в воду. Глава МЧС попытался ему помочь и прыгнул со скалистого берега в реку Иркингду, утверждает «Ъ». При прыжке Зиничев получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ.
Президент Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.