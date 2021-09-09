Как ремонтируют за 150 млн рублей ул. Черемушную в Бердске: Столбы и деревья падают. Смотрите видео и фоторепортаж

Уже три недели идет реконструкция ул. Черемушной в Бердске. Точнее в середине августа начались подготовительные работы к глобальному ремонту дороги на ул. Боровой (от Лунной), плавно перетекающей в Черемушную. На 9 сентября дорожники расширили часть дорожного полотна на расстоянии примерно 100 метров, захватив остановочную платформу «Жилмассив» и обочины от тротуаров.
Пока основные работы выполняет субподрядчик по прокладке ливневой канализации, чтобы новая дорога не разрушалась от стоячей на проезжей части воды. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» представители новосибирской компании «Фьюжн», предстоит установить несколько десятков колодцев и почти два километра труб для отвода воды.
Но днем 8 сентября работы затормозили. Причина тому — мешающий фонарный столб близ остановки «Торговый центр». Одну опору уличного освещения они уже повредили при земляных работах, и сейчас он стоит, накренившись на проезжую часть. Теперь ждут, когда местные перенесут вставший на пути бетонный столб.
- До пятницы дойдем до столба. А там встанем. Они уже неделю обещают нам столб демонтировать, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие, отметив, что сделали порядка 40% общего объема. - Не знаем, будет ли в этом году асфальт. Они только поребрики установили. А еще электрика...
Директор муниципальной компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин отметил, что свяжется с субподрядчиком и выяснит проблемы. По его словам, убирать и восстанавливать опоры уличного освещения должно входить в контракт. Но если возникают сложности, он готов оперативно помочь, чтобы не задерживать ремонтные работы.
- Я свяжусь, выйду на бригадира и выясню, что им надо конкретно сделать. Если дело в столбе, демонтируем тот, который им мешает. Проблема мне ясна, но на меня они не выходили, - прокомментировал 9 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Мышкин.
Мэр недоволен темпами
Стоит напомнить, что мэр Бердска Евгений Шестернин неоднократно высказывал недовольство темпами реконструкции ул. Черемушной. И даже сменил ответственного за контроль над дорожным ремонтом. Вместо начальника управления ЖКХ Максима Совбанова, ушедшего на длительный больничный, работы теперь курирует его зам Владимир Захаров в качестве и. о. руководителя УЖКХ.
Пожалуй, удалось на 100% к 9 сентября спились мешающие реконструкции улицы старые тополя и клены вдоль дороги. Бердчане повозмущались и успокоились. Как сообщал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, спилил 348 деревьев, попадающих в зону ремонтных работ и посаженных 50 лет назад, когда строился Микрорайон для работников Бердского электромеханического завода. Взамен высадят новые, согласно контракту.
Во вторник в бердской мэрии доложили, что отставание в сроках капитального ремонта ул. Черемушной, устранили. По словам и. о. директора УЖКХ Захарова, «идет укладка всех имеющихся элементов ливневой канализации». Кроме того, подрядная организация приступила к устройству дорожного полотна, устанавливают бордюрный камень. Одновременно подрядчик проводит работы по подготовке к озеленению обочин, сообщили в пресс-центре мэрии.
Цена на стройматериалы затянули ремонт
Проект по реконструкции Черемушной был подготовлен еще в 2019 году, но в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Пришлось менять подрядчика. Ситуация по ремонту улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области, поскольку работы проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», планируется реконструировать 1,3 км улицы - полностью заменить проезжую часть и тротуары, проложить новую ливневую канализацию и уличное освещение на участке от ул. Лунной до ул. Космической. Срок окончания работ - октябрь 2021 года. Стоимость работ 150 млн рублей. Остальной участок дороги - от Космической до микрорайона Раздольного (до ул. Алмазной) - стоит в планах на 2022 год. Эти работы оценены в 95 млн рублей. Общая протяженность запланированной к ремонту дороги составляет 3,3 км. Срок окончания работ — 31 августа 2022 года.