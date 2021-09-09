Как ремонтируют за 150 млн рублей ул. Черемушную в Бердске: Столбы и деревья падают. Смотрите видео и фоторепортаж
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как ремонтируют за 150 млн рублей ул. Черемушную в Бердске: Столбы и деревья падают. Смотрите видео и фоторепортаж

3:09:269/9/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
0

В начале сентября основные силы бросили на прокладку ливневой канализации. Но дорожники уже начали расширять проезжую часть и устанавливать бордюры. До октября должны реконструировать 1,3 км дороги. Мэр переживает.

Дорожники начали расширять проезжую часть и устанавливать бордюры на ул. Черемушной в Бердске

Уже три недели идет реконструкция ул. Черемушной в Бердске. Точнее в середине августа начались подготовительные работы к глобальному ремонту дороги на ул. Боровой (от Лунной), плавно перетекающей в Черемушную. На 9 сентября дорожники расширили часть дорожного полотна на расстоянии примерно 100 метров, захватив остановочную платформу «Жилмассив» и обочины от тротуаров.

Пока основные работы выполняет субподрядчик по прокладке ливневой канализации, чтобы новая дорога не разрушалась от стоячей на проезжей части воды. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» представители новосибирской компании «Фьюжн», предстоит установить несколько десятков колодцев и почти два километра труб для отвода воды.

Но днем 8 сентября работы затормозили. Причина тому — мешающий фонарный столб близ остановки «Торговый центр». Одну опору уличного освещения они уже повредили при земляных работах, и сейчас он стоит, накренившись на проезжую часть. Теперь ждут, когда местные перенесут вставший на пути бетонный столб.

- До пятницы дойдем до столба. А там встанем. Они уже неделю обещают нам столб демонтировать, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» рабочие, отметив, что сделали порядка 40% общего объема. - Не знаем, будет ли в этом году асфальт. Они только поребрики установили. А еще электрика...

Директор муниципальной компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин отметил, что свяжется с субподрядчиком и выяснит проблемы. По его словам, убирать и восстанавливать опоры уличного освещения должно входить в контракт. Но если возникают сложности, он готов оперативно помочь, чтобы не задерживать ремонтные работы.
- Я свяжусь, выйду на бригадира и выясню, что им надо конкретно сделать. Если дело в столбе, демонтируем тот, который им мешает. Проблема мне ясна, но на меня они не выходили, - прокомментировал 9 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Мышкин.

Мэр недоволен темпами

Стоит напомнить, что мэр Бердска Евгений Шестернин неоднократно высказывал недовольство темпами реконструкции ул. Черемушной. И даже сменил ответственного за контроль над дорожным ремонтом. Вместо начальника управления ЖКХ Максима Совбанова, ушедшего на длительный больничный, работы теперь курирует его зам Владимир Захаров в качестве и. о. руководителя УЖКХ.

Пожалуй, удалось на 100% к 9 сентября спились мешающие реконструкции улицы старые тополя и клены вдоль дороги. Бердчане повозмущались и успокоились. Как сообщал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, спилил 348 деревьев, попадающих в зону ремонтных работ и посаженных 50 лет назад, когда строился Микрорайон для работников Бердского электромеханического завода. Взамен высадят новые, согласно контракту.

Во вторник в бердской мэрии доложили, что отставание в сроках капитального ремонта ул. Черемушной, устранили. По словам и. о. директора УЖКХ Захарова, «идет укладка всех имеющихся элементов ливневой канализации». Кроме того, подрядная организация приступила к устройству дорожного полотна, устанавливают бордюрный камень. Одновременно подрядчик проводит работы по подготовке к озеленению обочин, сообщили в пресс-центре мэрии.

Цена на стройматериалы затянули ремонт

Проект по реконструкции Черемушной был подготовлен еще в 2019 году, но в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Пришлось менять подрядчика. Ситуация по ремонту улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области, поскольку работы проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», планируется реконструировать 1,3 км улицы - полностью заменить проезжую часть и тротуары, проложить новую ливневую канализацию и уличное освещение на участке от ул. Лунной до ул. Космической. Срок окончания работ - октябрь 2021 года. Стоимость работ 150 млн рублей. Остальной участок дороги - от Космической до микрорайона Раздольного (до ул. Алмазной) - стоит в планах на 2022 год. Эти работы оценены в 95 млн рублей. Общая протяженность запланированной к ремонту дороги составляет 3,3 км. Срок окончания работ — 31 августа 2022 года.

Сейчас основные работы на реконструкции ул. Черемушной - ливневка

Срубили 348 старых деревьев вдоль дороги на Черемушной

Трубы подготовили для укладки

Добраться до остановки непросто, но бердчане понимают - ремонт

Разбитый тротуар заменят в ходе реконструкции Черемушной

Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
Поселении Аминовка под Москвой: Имам не стал молчать
В РФ умер музыкант Александр Храбунов
Трагедия в Турции: в автобусе погибли шестеро человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром: в чем он обвинил её
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
В центре Казани сбили инспектора ГИБДД
Названа причина бунта в российской колонии
«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
«Дрожит, ходит ходуном»: Земля резко стала вести себя странно
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
ремонт дорогиливневкабордюрфонарный столбспилили деревья"Горсвет"ФьюжнВладимир ЗахаровДмитрий МышкинЕвгений Шестернин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Успеют до конца сентября закончить ремонт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
3:03:14 9/9/2021
Пьяный изверг запинал на улице 82-летнюю бабушку средь бела дня и отделался условным сроком в Бердске
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
2:54:26 9/9/2021
Гранатомет принесла обвиняемая в Заельцовский суд в Новосибирске. Всех эвакуировали
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
2:26:45 9/9/2021
Еще два трупа достали из-под завалов взорвавшегося дома в Ногинске
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
1:54:39 9/9/2021
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания
1:52:56 9/9/2021
Изнасилованных и убитых 10-летних школьниц хоронят в Киселевске. Место и время прощания
Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой
1:45:00 9/9/2021
Платежная система Visa подняла комиссию за оплату покупок картой
"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога
1:21:28 9/9/2021
"Там летают ошметки мяса": Почему компания Tencent выделила один час в неделю на компьютерные игры детям - мнение психолога
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Время и место
1:16:08 9/9/2021
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Время и место
Собянин категорически отказывается от объединения Москвы с областью
1:07:43 9/9/2021
Собянин категорически отказывается от объединения Москвы с областью
Игроки сборных Польши и Англии устроили драку после свистка на перерыв
12:49:33 9/9/2021
Игроки сборных Польши и Англии устроили драку после свистка на перерыв