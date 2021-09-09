Киллер принимал заказы на убийство людей через даркнет и брал гонорары криптовалютой

Следователи провели задержание жителя Ижевска, который мог организовывать убийства через даркнет и планировал совершить еще одно.
Ранее были задержаны исполнители состоявшегося в 2020 году убийства. Об этом стало известно из сообщения представителя СК, которая рассказала, что организацией заказных убийств и других преступлений могли осуществляться в даркнете — теневом сегменте интернета.
Задержанного подозревают в том, что он мог организовывать убийства за деньги, причем плату за услуги брал в криптовалюте, либо на электронные кошельки подставных людей,
- По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов… был установлен создатель и владелец вышеуказанного сервиса – 38-летний житель Ижевска, - сказала Петренко.
Во время задержания подозреваемого прошли обыски, во время которых были изъяты многочисленные улики - мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.
- Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений, - подчеркнула Светлана Петренко.
Как рассказала представитель СК, ранее были задержаны киллер и его сообщники, которые собирали сведения о потерпевших и передавали их организатору.