Исследователи обнаружили, что ключевые изменения иммунного ответа могут определять тяжесть Covid

Инфекции COVID по-разному влияют на пациентов: у некоторых возникают более тяжелые случаи, а у других симптомы практически отсутствуют. Новое исследование выявило ключевые изменения, которые происходят в иммунном ответе человека при заражении, и оно может проложить путь к более эффективному лечению.
Пациенты с основной метаболической дисфункцией, такой как сахарный диабет 2 типа и ожирение, подвергаются более высокому риску осложнений COVID-19 , включая полиорганную дисфункцию, вторичную по отношению к нарушенному иммунному ответу и депривацию клеточной энергии. Эти пациенты подвержены риску хронического воспаления, связанного с повышенной восприимчивостью к тяжелым иммунным проявлениям COVID-19. Измененный метаболический профиль и выработка энергии иммунными клетками влияют на их активацию, усугубляя несбалансированный иммунный ответ. Теперь ученые выяснили, почему и как это происходит, и открыли путь к лучшим методам лечения в будущем, пишет express.co.uk.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Biotechnology, показало, что пациенты с COVID-19 имеют разные иммунные ответы, которые приводят к исходам заболевания, начиная от бессимптомной инфекции до смерти.
Исследователи изучили образцы крови 200 пациентов с COVID-19, чтобы определить, почему одни испытывают такую серьезность, а другие нет.
Было обнаружено, что основное метаболическое изменение, которое регулирует реакцию иммунных клеток на болезнь, может быть определяющим фактором.
Эти изменения связаны с серьезностью заболевания и могут использоваться для прогнозирования выживаемости пациентов.
В ходе исследования было отобрано 374 образца крови с двумя взятиями на каждого пациента в течение первой недели после того, как ему поставили диагноз Covid с помощью анализа их плазмы и отдельных иммунных клеток.
Анализ включал 1387 генов, участвующих в метаболических путях, и 1050 метаболитов плазмы.
В образцах плазмы команда обнаружила, что повышенная тяжесть COVID-19 связана с изменениями метаболитов, что указывает на повышенную иммунную активность.
Кроме того, с помощью секвенирования отдельных клеток исследователи обнаружили, что каждый основной тип иммунных клеток имеет отличную метаболическую сигнатуру.
«Мы знаем, что существует целый ряд иммунных ответов на COVID-19, и биологические процессы, лежащие в основе этих реакций, недостаточно изучены», - сказал соавтор исследования Джихун Ли, аспирант онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона.
Он продолжил: «Мы проанализировали тысячи биологических маркеров, связанных с метаболическими путями, лежащими в основе иммунной системы, и нашли некоторые ключи к разгадке того, какие иммунно-метаболические изменения могут иметь решающее значение при тяжелом заболевании.
«Мы надеемся, что эти наблюдения за иммунной функцией помогут другим понять реакцию организма на COVID-19.
«Более глубокое понимание, полученное здесь, может в конечном итоге привести к лучшим методам лечения, которые могут более точно воздействовать на наиболее проблемные иммунные или метаболические изменения».
«Мы обнаружили метаболическое перепрограммирование, которое очень специфично для отдельных иммунных клеток.
«Эти классы и даже подтипы клеток, а также сложное метаболическое перепрограммирование иммунной системы связаны с глобальным метаболомом плазмы и позволяют прогнозировать тяжесть заболевания и даже смерть пациента», - добавил соавтор и соавтор д-р Япенг Су, научный сотрудник Института системной биологии.
«Столь глубокое и клинически значимое понимание сложного метаболического перепрограммирования в нашей гетерогенной иммунной системе невозможно иначе получить без расширенного многоклеточного многоатомного анализа».
Д-р Джим Хит, президент и профессор ISB и соавтор статьи, сказал: «Эта работа дает важные идеи для разработки более эффективных методов лечения COVID-19.
«Это также представляет собой серьезное технологическое препятствие.
«Многие из наборов данных, которые собираются у этих пациентов, имеют тенденцию измерять очень разные аспекты болезни и анализируются изолированно.
«Конечно, хотелось бы, чтобы эти разные взгляды способствовали общей картине пациента.
«Подход, описанный здесь, позволяет сумме различных наборов данных быть намного больше, чем части, и обеспечивает гораздо более обширную интерпретацию болезни».