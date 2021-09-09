В жутком ДТП с микроавтобусом погиб один и пострадали 11 человек: Возбуждено уголовное дело

В Татарстане на трассе Казань-Оренбург произошла авария в которой пострадали микроавтобус и легковушка. После того, как автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения он влетел на большой скорости в микроавтобус Ford Transit, в котором находились пассажиры. 39-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, серьезно пострадали 5 человек, среди которых 12-летняя девочка.
В общей сложности травмы разной степени тяжести получили 11 человек.
В Следственном комитете сообщили, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Обстоятельства и причины ДТП выясняются сотрудниками правоохранительных органов.