В жутком ДТП с микроавтобусом погиб один и пострадали 11 человек: Возбуждено уголовное дело
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В жутком ДТП с микроавтобусом погиб один и пострадали 11 человек: Возбуждено уголовное дело

10:09:279/9/2021Фото: Россия Татарстан
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В Татарстане автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения и влетел на большой скорости в микроавтобус Ford Transit с пассажирами.

Водитель легковушки погиб на месте

В Татарстане на трассе Казань-Оренбург произошла авария в которой пострадали микроавтобус и легковушка. После того, как автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения он влетел на большой скорости в микроавтобус Ford Transit, в котором находились пассажиры. 39-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, серьезно пострадали 5 человек, среди которых 12-летняя девочка.

В общей сложности травмы разной степени тяжести получили 11 человек.

В Следственном комитете сообщили, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства и причины ДТП выясняются сотрудниками правоохранительных органов.


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