Поиск пропавших без вести двух 13-летних девочек прекратили

В Красноярском крае завершились поиски пропавших несовершеннолетних девочек, о пропаже которых стало известно после сообщения в соцсетях.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", исчезли две 13-летние школьницы.
Известно, что родители не подавали заявления в полицию Лесосибирска из-за пропажи детей, но правоохранители начали работать по данному факту.
О том, что несовершеннолетние найдены, стало известно из сообщения пресс-службы главка полиции:
- Найдены. Живы, - сообщили в главке МВД.
По сообщению краевой прокуратуры, причиной ухода из дома подростков стал конфликт с родителями. Одна из девочек поссорилась с матерью и решила ее таким образом наказать.
Известно, что ранее семьи не состояли на профилактическом учете. Во вторник стало известно о том, что в Красноярском крае из Лесосибирска на автобусе уехали две девочки в поселок Колесникова.
Как позже оказалось, поездка состоялась к подруге, их заметили в местном магазине, после чего о девочках ничего не было известно.