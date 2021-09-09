Поиск пропавших без вести двух 13-летних девочек прекратили
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09.09
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Поиск пропавших без вести двух 13-летних девочек прекратили

7:00:509/9/2021Фото: Pixabay
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В Красноярском крае школьница поссорилась с матерью и исчезла вместе с подругой.

Девочка в подругой уехали на автобусе, их нашли через несколько дней

В Красноярском крае завершились поиски пропавших несовершеннолетних девочек, о пропаже которых стало известно после сообщения в соцсетях.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", исчезли две 13-летние школьницы.

Известно, что родители не подавали заявления в полицию Лесосибирска из-за пропажи детей, но правоохранители начали работать по данному факту.

О том, что несовершеннолетние найдены, стало известно из сообщения пресс-службы главка полиции:

- Найдены. Живы, - сообщили в главке МВД.

По сообщению краевой прокуратуры, причиной ухода из дома подростков стал конфликт с родителями. Одна из девочек поссорилась с матерью и решила ее таким образом наказать.

Известно, что ранее семьи не состояли на профилактическом учете. Во вторник стало известно о том, что в Красноярском крае из Лесосибирска на автобусе уехали две девочки в поселок Колесникова.

Как позже оказалось, поездка состоялась к подруге, их заметили в местном магазине, после чего о девочках ничего не было известно.

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