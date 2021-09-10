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Болезнь Паркинсона: известно, что состояние мозга существенно влияет на кожу - на что обратить внимание?

5:00:149/10/2021,ДЖЕССИКА KNIBBSФото: pixabay.com
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Иследование показало, что себорейный дерматит в общей популяции был связан с небольшим повышенным риском развития болезни Паркинсона и может предшествовать диагностике.

Люди с болезнью Паркинсона часто испытывают изменения на коже

Симптомы болезни ПАРКИНСОНА бывает трудно обнаружить на ранних стадиях, поскольку признаки имеют тенденцию к развитию очень медленно. Однако кожа могла содержать подсказки. Что заметить?
Болезнь Паркинсона - распространенное заболевание, вызванное тем, что в течение длительного периода времени все больше и больше повреждается мозг. Многие не знают, как кожа может сигнализировать об этом заболевании и как таковая может быть признаком раннего предупреждения.

Люди с болезнью Паркинсона часто испытывают изменения на коже.

Кожные изменения могут включать жирность и покраснение, зуд и шелушение кожи, известные как себорейный дерматит, пишет express.co.uk.

Европейская ассоциация болезни Паркинсона заявила: «Наиболее частым изменением кожи при болезни Паркинсона является повышенная жирность, особенно вокруг лба, носа и кожи головы, где сосредоточены сальные железы.

«Болезнь Паркинсона может вызывать избыточную секрецию этими железами маслянистого вещества, называемого кожным салом, которое сохраняет кожу эластичной и обеспечивает защиту, но в избыточном количестве приводит к тому, что кожа выглядит жирной и блестящей».
Люди с болезнью Паркинсона могут производить больше кожного сала, чем обычно.

Это состояние, известное как себорея, означает, что кожа, особенно лицо и кожа головы, становится жирной и блестящей.

Себорейный дерматит - еще одно распространенное заболевание кожи, которое обычно встречается у людей с болезнью Паркинсона.
«Под поверхностью кожи находятся крошечные железы, называемые сальными железами», - сказал Фонд Паркинсона.

На сайте добавлено: «Эти железы выделяют маслянистое вещество в волосяные фолликулы.

«Это масло обычно помогает защитить кожу, но слишком много может вызвать проблемы, называемые себорейным дерматитом». «Под поверхностью кожи находятся крошечные железы, называемые сальными железами», - сказал Фонд Паркинсона.

На сайте добавлено: «Эти железы выделяют маслянистое вещество в волосяные фолликулы.

«Это масло обычно помогает защитить кожу, но слишком много может вызвать проблемы, называемые себорейным дерматитом».

Другие признаки сального дерматита включают:

Чешуйки на коже белые и шелушащиеся или желтоватые и жирные.

Зуд

Покраснение

Хронически воспаленные участки.
Одно исследование показало, что себорейный дерматит в общей популяции был связан с небольшим повышенным риском развития болезни Паркинсона и может предшествовать диагностике.

Было обнаружено, что это похоже на то, как потеря обоняния, быстрое поведение, нарушения сна и запоры могут предшествовать диагностике болезни Паркинсона.

Однако это не означает, что у каждого человека с себорейным дерматитом будет развиваться болезнь Паркинсона, но это предполагает, что у некоторых людей повреждение нервов, которое приводит к себорейному дерматиту, является предвестником этого состояния.

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