Глава российского космонавта приглашает Илона Маска к себе домой, чтобы обсудить освоение космоса, сохранение жизни на Земле и внеземную жизнь

Дмитрий Рогозин приглашает Илона Маска к себе домой, чтобы обсудить исследование вселенной и внеземную жизнь.
Он добавил, что желает, чтобы российские олигархи проявили интерес к космосу.
Рогозин прокомментировал это в своем первом интервью западному СМИ.
Дата встречи еще не назначена, ее планируется провести в России.
Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, приглашает генерального директора SpaceX Илона Маска к себе домой, чтобы обсудить множество тем, включая исследование Вселенной и внеземную жизнь.
'Мистер. Илон Маск воплощает в жизнь многие идеи и мысли, которые мы хотели воплотить в жизнь, но не смогли реализовать, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на некоторое время приостановилась '', - сказал Рогозин в интервью CNN. , его первом с западное СМИ с момента захвата агентства.
«Мы уважаем его как организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать».
Рогозин добавил в интервью, что пригласит Маска в свой российский дом, чтобы обсудить «исследование вселенной, внеземную жизнь и то, как мы можем использовать космос для сохранения жизни на Земле», пишет dailymail.co.uk.
«Я уже поставил чайник на огонь, - сказал Рогозин.
В ответ Маск написал Рогозину в Твиттере, спрашивая, какой ему любимый сорт чая.
Рогозин сказал, что завидует тому, что Маск, а также Джефф Безос из Blue Origin и сэр Ричард Брэнсон из Virgin Galactic делают со своими компаниями и космическим туризмом.
«Мне нравится то, что делают ваши люди - люди, которые тратят свои деньги на вещи, полезные для общества в целом», - сказал Рогозин.
Он добавил, что хотел бы, чтобы российские олигархи проявили интерес к космосу.
«Наши миллионеры предпочитают больше инвестировать в яхты, чем в космические корабли», - сказал Рогозин, генеральный директор Роскосмоса.
«Но, может быть, дети нынешних российских миллионеров будут гораздо более мудрыми созданиями».
Дата еще не назначена, и Маск и Рогозин еще не ответили на запросы о комментариях.
Интервью состоялось всего через несколько дней после того, как Маск и SpaceX продемонстрировали новые изображения стеклянного купола, сделанные астронавтами во время предстоящей миссии Inspiration4. смогут наблюдать за космосом.
В отличие от полетов, которые Ричард Брэнсон и Джефф Безос совершили ранее этим летом, этот полет из SpaceX Маска выйдет на орбиту.
Он нацелен на высоту 335 миль, что на 75 миль выше, чем у Международной космической станции, и на уровне космического телескопа Хаббла.
Другие капсулы Dragon SpaceX имеют возможность стыковки в верхней части носового обтекателя, что позволяет им сливаться с МКС.
11 июля Брэнсон пролетел 53,5 мили над поверхностью Земли на корабле VSS Unity компании Virgin Galactic.
Девять дней спустя Безос присоединился к клубу, совершив 10-минутный полет на высоте 66 миль, который стартовал со стартовой площадки № 1 в Ван-Хорне, штат Техас.
КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА МИЛЛИАРДА: КАК БРЭНСОН, МАСК И БЕЗОС борются за Галактическое превосходство Джефф Безос, сэр Ричард Брэнсон и Илон Маск, получившие название «NewSpace», говорят, что они были вдохновлены первой высадкой на Луну в 1969 году, когда США победили Советский Союз в космической гонке, и нет никаких сомнений в том, насколько это будет означают для каждого из них выиграть «новую космическую гонку».
Основатель Amazon Безос, похоже, был первым из трех, кто полетит в космос, и объявил о планах запустить 20 июля на борту космического корабля New Shepard своей космической компании Blue Origin.
Магнат-миллиардер поедет со своим младшим братом Марком, победителем благотворительного аукциона, который выложил 28 миллионов долларов и первой женщиной-астронавтом Уолли Фанк, 82 года.
Однако Брэнсон объявил, что планирует совершить суборбитальный полет за девять дней до Безоса и его брата. Он сообщил в Твиттере, что планирует стать астронавтом 001 во время испытательного полета Virgin Galactic 11 июля.
Хотя основатель SpaceX и Tesla Маск сказал, что хочет отправиться в космос и даже «умереть на Марсе», он не сказал, когда он может вылететь на орбиту.
SpaceX, похоже, лидирует в более широкой космической гонке миллиардеров с многочисленными запусками, доставляющими оборудование НАСА на МКС, и партнерскими отношениями для отправки туристов в космос к 2021 году.
6 февраля 2018 года SpaceX отправила ракету на орбиту Марса, находящуюся на расстоянии 140 миллионов миль, с прикрепленным к нему красным родстером Tesla Маска.
НАСА уже выбрало двух астронавтов, которые будут на борту первой пилотируемой миссии Dragon.
SpaceX также начала отправлять партии из 60 спутников в космос, чтобы помочь сформировать свою сеть Starlink.
Маск надеется, что это создаст взаимосвязанную сеть спутников вокруг Земли, которая будет передавать бесплатный Интернет людям во всем мире.
Брэнсон и Virgin Galactic придерживаются другого подхода к покорению космоса. Он неоднократно и успешно проводил испытательные полеты космического самолета Unity Virgin Galactic.
Первый состоялся в декабре 2018 года, а последний - 22 мая, когда скорость полета превысила 2000 миль в час (2,7 Маха).
На сегодняшний день более 600 состоятельных клиентов, в том числе знаменитости Брэд Питт и Кэти Перри, зарезервировали место за 250 000 долларов (200 000 фунтов стерлингов) в одном из космических полетов Virgin.
Брэнсон ранее заявлял, что ожидает, что Илон Маск выиграет гонку на Марс со своей частной ракетной фирмой SpaceX.
SpaceShipTwo может перевозить шесть пассажиров и двух пилотов. У каждого пассажира одинаковое сиденье с двумя большими окнами - одно сбоку и одно над головой.
Космический корабль имеет длину 60 футов с кабиной диаметром 90 дюймов, что дает астронавтам максимальное пространство для плавания в условиях невесомости.
Он поднимается на высоту 50 000 футов до того, как зажигается ракетный двигатель. SpaceShipTwo отделяется от своего корабля-носителя White Knight II после того, как преодолеет отметку в 50 миль.
Пассажиры становятся «космонавтами», когда достигают линии Кармана, границы атмосферы Земли.
Затем космический корабль совершит суборбитальное путешествие с примерно шестью минутами невесомости, а весь полет продлится примерно 1,5 часа.
В апреле 2017 года Безос сообщил, что он финансирует Blue Origin с помощью акций Amazon на сумму около 1 миллиарда долларов (720 миллионов фунтов стерлингов) каждый год.
Система состоит из герметичной капсулы экипажа на многоразовой ракете-носителе «Нью Шепард».
Безос - один из самых богатых людей в мире, а Blue Origin 15 раз успешно управляла ракетой New Shepard.
На пике полета капсула достигла отметки 65 миль (104 км), что чуть выше официального порога для выхода в космос, и приземлилась вертикально через семь минут после старта.