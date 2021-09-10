Железные ворота насмерть зажали 7-летнего мальчика

Мальчик семи лет погиб, после полученных травм при катании на механизме автоматических ворот во дворе жилого дома в Томске. Ребенок получил большое количество травм, которые оказались несовместимы с жизнью. Он умер в больнице, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
- Скончался в детской больнице №1, находился в тяжелом состоянии, — рассказали в ведомстве.
Отметим, что из-за травм ребенка, возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Летом следователи закрыли дело. После проведения всех экспертиз выяснилось, что ворота были в исправном состоянии и соответствовали всем требованиям безопасности.
Напомним, ребенка зажало воротами на улице Елизаровых в начале марта. В результате инцидента он пережил клиническую смерть, но врачи смогли восстановить ритм его сердца, после чего доставили в больницу.