Светлые картинки в Йом-Кипур для родных и друзей

В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.
Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.
Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.
Гмар хатима това —
Пусть всем простится все,
Большая сила слова
За искупление свое.
Йом кипур — прощенье,
Как теперь на душе легко,
Как прекрасно примиренье
И как радует сердце оно!
Напишем благодарность в книгу жизни, Начнем жить с чистого и белого листа, Настал ведь Йом Кипур, священный праздник, Срок искупления, великого поста.
Простим обиды, позабудем ссоры,
Ведь судный день один для всех культур.
Желаем искупления и счастья
В великий долгожданный Йом Кипур.
Источник: pozdravok.ru