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Светлые картинки в Йом-Кипур для родных и друзей

6:45:449/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Йом Киппур — это День искупления, Самый важный из праздников всех. В этот день люди просят прощения, Чтоб суметь отпустить тяжкий грех.

Йом-Кипур

В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.

Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.

Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.

Йом-Кипур

Гмар хатима това —
Пусть всем простится все,
Большая сила слова
За искупление свое.

Йом кипур — прощенье,
Как теперь на душе легко,
Как прекрасно примиренье
И как радует сердце оно!

Йом-Кипур

Напишем благодарность в книгу жизни, Начнем жить с чистого и белого листа, Настал ведь Йом Кипур, священный праздник, Срок искупления, великого поста.

Простим обиды, позабудем ссоры,
Ведь судный день один для всех культур.
Желаем искупления и счастья
В великий долгожданный Йом Кипур.

Источник: pozdravok.ru

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