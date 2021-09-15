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Необыкновенные открытки 16 сентября в день Писидийской иконы Божией Матери для каждого: Отправь по WhatsApp родным

3:23:479/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Писидийская (Писийская) икона Божией Матери — одна из древних икон Богородицы, почитается чудотворной.

День Писидийской иконы Божией Матери

Христианская святыня прославилась великими чудесами в городе Созополь Писидийский (территория современной Турции). Образ выполнен в типе Одигитрия (Путеводительница). Богородица изображена поясно, в левой руке держит младенца Христа, голова чуть склонена к Божественному Сыну, направляя внимание верующих на Него. На голове Пречистой Девы омофор, поверх него корона, символизирующая ее высокое звание – Царица Небесная.

День Писидийской иконы Божией Матери

Писидийская икона Богородицы прославилась чудесами в 6 веке. Уже в это время образ считали старинным, писанным много лет назад.

День Писидийской иконы Божией Матери

Православными России Писидийская икона почитается как чудотворная. День памяти – 16 сентября. Иконы Богородицы пользуются в нашей стране особой любовью и уважением.

Источник: pravoslavy.ru

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