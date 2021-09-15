Что нужно успеть завершить ко дню осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года?

Со времен зарождения человечества небесные тела оказывали на жизнь людей и различные земные процессы влияние. Например, от Луны зависят приливы и отливы воды, психическое и эмоциональное состояния. Солнце может ухудшить здоровье, если на нем происходят вспышки, или уничтожить урожай палящими лучами. Но осень это та пора, когда все начинает замедляться и засыпать перед наступлением зимы. Даже планеты не так сильно начинают влиять. Однако перед тем, как природа и человек погрузятся в рутинную «дремоту» холодов, 22 сентября предстоит еще один важный день.
Согласно календарю, 2021 года 22 сентября в 22:20 наступает осеннее равноденствие. Как правило, еще наши предки считали этот день особенным, благодаря его энергетике. Но в этот раз осеннее равноденствие увековечат семь двоек в составе своей даты. Специалисты по нумерологии – науке о числах, говорят, что в этот день нужно быть предельно осторожным в своих словах и действиях. А если знать некоторые правила и соблюдать их, то и вовсе можно повернуть к себе удачу лицом, привлекая в жизнь счастье.
22 сентября ни в коем случае нельзя начинать новые дела. Поэтому тем, у кого затянулось решение каких-либо вопросов, их нужно решить либо до наступления этого дня, либо взять паузу на сутки. Лучше посвятить это время на обдумывание и планирование. Ни в коем случае не пытайтесь выяснить отношения с окружающими людьми. Гоните прочь от себя чувство зависти или желания обсудить кого-либо за спиной. Вообще, в день осеннего равноденствия ни в коем случае нельзя проявлять негативную энергетику. Иначе благополучное расположение дел отвернется на долгое время.
В этот день хорошо принимать гостей и угощать их яствами, приготовленными своими руками. Если кто-то просится к вам в гости, не отказывайте! Это дурная примета. Также, астрологи рекомендуют до 22 сентября провести генеральную уборку квартиры, освободив пространство от хлама. Так человек может привлечь в дом что-то приятное новое.