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Песков: Эффективность Путина выше, чем «Спутника V»

6:53:479/15/2021Фото: Кремлин.ру
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По его словам, глава государства «абсолютно здоров». Сейчас Путин продолжает работать в обычном режиме. Он сдает все необходимые медицинские тесты.

Песков
Песков рассказал, кто эффективней: Путин или «Спутник V»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Представитель Кремля рассказал о самочувствии президента после контакта с зараженным коронавирусом человеком.

Ушедший на карантин президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил 15 сентября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства «абсолютно здоров». Сейчас Путин продолжает работать в обычном режиме. Он сдает все необходимые медицинские тесты.

Песков, кроме того, сравнил президента и действие первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», - пошутил Песков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Путин накануне сам объявил, что уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в его ближайшем окружении. Сколько времени продлится карантин, не сообщается. Президент проводит встречи и совещания в режиме видеосвязи.

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От редакции

Путин не заразится?

Аноним, 15 сентября 2021 12:37:49
В плане нивелирования населения страны они одинаковы...
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