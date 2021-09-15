Песков: Эффективность Путина выше, чем «Спутника V»

Представитель Кремля рассказал о самочувствии президента после контакта с зараженным коронавирусом человеком.
Ушедший на карантин президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил 15 сентября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства «абсолютно здоров». Сейчас Путин продолжает работать в обычном режиме. Он сдает все необходимые медицинские тесты.
Песков, кроме того, сравнил президента и действие первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», - пошутил Песков.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" Владимир Путин накануне сам объявил, что уходит на самоизоляцию из-за коронавируса в его ближайшем окружении. Сколько времени продлится карантин, не сообщается. Президент проводит встречи и совещания в режиме видеосвязи.