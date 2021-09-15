Когда закончится первая четверть в школах Новосибирска, ответила мэрия

В мэрии Новосибирска представили график каникул и четвертей. Окончание учебного года произойдет как обычно, в конце мая.
Первая четверть с 1 сентября продлится по 30 октября. Вторая пройдет в промежуток с 8 ноября по 28 декабря. Третья четверть начнется 11 января и завершится 21 марта. В четвертой четверти школьники проучатся с 31 марта и до конца учебного года, дата окончания будет зависеть от того, шесть или пять дней в неделю учатся дети. Ученики начальной школы на пятидневке учатся до 25 мая. Ученики с 5 по 7 классы, которые учатся шесть дней в неделю, – 31 мая. 8-10-е классы с шестидневной учебной неделей будут ходить на занятия до 5 июня. 9-11 классы на шестидневке – до 25 мая.
Расписание каникул: после первой четверти продлятся 7 дней (с 1 по 7 ноября), каникулы во второй – в два раза дольше (с 29 декабря по 11 января), в третьей – 9 дней (с 22 по 30 марта). Дополнительные каникулы во второй четверти для первоклассников начнутся 17 и закончатся 23 февраля 2022 года.
Для промежуточной аттестации в классах, кроме 9-х и 11-х запланировано время с 18 по 25 мая 2022 года. Известно, что в течение года могут произойти изменения по графикам, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом - в городе во время пандемии школы в любой момент могут перейти на онлайн-обучение. С начала года первый раз, когда дети будут учиться из дома произойдет 17 сентября - в первый день выборов.