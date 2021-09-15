Что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы?

Православный человек – послушный Богу человек. Христианство, как и любая другая религия, содержит свои правила и запреты, которые необходимо соблюдать, чтобы не разгневать Всевышнего. Кто-то порой оступается, но просит прощения в молитве или, обращаясь за помощью к батюшке. Кто-то идет дальше своим путем, не взирая на содеянное, и расплачивается за это. Тем не менее, есть в церковном календаре такие дни, когда поступить против воли божьей, значит, совершить страшный грех.
Одним из таких дней является Рождество Пресвятой Богородицы, которое празднуют практически все верующие 21 сентября по новому календарю. Рождество Богородицы простым языком – день рождения. Богородицей именуют Деву Марию, породившую Иисуса Христа от Святого Духа. Поэтому святую почитают наряду с другими личностями, которые вложили огромный вклад в становление и развитие христианского учения.
Праздник «Рождество Пресвятой Богородицы» установлен самой церковью, и в этот день обязательно проходят служения с молитвами, где люди просят благословения на те или иные поступки или защитить их от различных невзгод. Что в таком случае можно или нельзя делать 21 сентября?
В первую очередь, конечно же, сквернословить, плохо думать о ком-либо и, тем более, ссориться. Также, ни в коем случае нельзя отказывать просящим помощи или подаяния. Грехом будет считать злоупотребление спиртными напитками. Тем, кто хочет почтить память святой, рекомендуется выпить максимум бокал красного вина. Сюда же относятся шумные гуляния. В этот день не нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше отдохните и займитесь благими помыслами.
В целом каких-либо существенных запретов или ограничений в Рождество Пресвятой Богородицы нет. Но соблюдать имеющиеся правила должен каждый уважающий себя верующий. 21 сентября праздник выпадает не на постный день. Поэтому можно позволить накрыть на стол блюда из рыбы.