Правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет изменил Минтруд

Назначение выплат для детей от 3 до 7 лет и для родителей, которые являются обладателями статуса одиночки, будет производится с учетом срока беременности матери. Назначение пособий производится, исходя из правил, когда у родителей есть заработок, а при его отсутствии требуется доказать, что причины его отсутствия — объективные.
В Минтруда указали, что зачастую матери, которые находятся в состоянии беременности не могут найти средство заработка в виду своего состояния, а этот период не учитывался при расчете пособий как объективная причина.
- Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, — говорится в сообщении.
В 2020 году Владимир Путин ввел выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. Позже глава государства потребовал сделать более адресной данную поддержку.
Правила предоставления помощи были изменены в 2021 году — теперь их размер достигает до 100% от регионального прожиточного минимума для детей.