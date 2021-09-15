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Правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет изменил Минтруд

8:17:019/15/2021Фото: Pixabay
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Назначение пособий производится, исходя из правил, когда у родителей есть заработок, а при его отсутствии требуется доказать, что причины его отсутствия — объективные.

Семьям будут назначать пособия исходя из того, что беременность матери является объективной причиной для отсутствия работы

Назначение выплат для детей от 3 до 7 лет и для родителей, которые являются обладателями статуса одиночки, будет производится с учетом срока беременности матери. Назначение пособий производится, исходя из правил, когда у родителей есть заработок, а при его отсутствии требуется доказать, что причины его отсутствия — объективные.

В Минтруда указали, что зачастую матери, которые находятся в состоянии беременности не могут найти средство заработка в виду своего состояния, а этот период не учитывался при расчете пособий как объективная причина.

- Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, — говорится в сообщении.

В 2020 году Владимир Путин ввел выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. Позже глава государства потребовал сделать более адресной данную поддержку.

Правила предоставления помощи были изменены в 2021 году — теперь их размер достигает до 100% от регионального прожиточного минимума для детей.

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