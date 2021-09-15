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Из-за гибели младенца с иглой в легких силовики проводят обыски в больницах

8:05:499/15/2021Фото: СКР
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Возбуждено уголовное дело по факту причинении смерти по неосторожности.

В Петербурге проходят обыски в больницах, где лечили младенца с иглой в легких

В больницах Петербурга СК проводит обыски в связи со смертью младенца после операции, сообщили 15 сентября в управлении Следственного комитета по Ленобласти.

«При оказании ему медицинской помощи в один из периодов в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. В результате чего ребенок скончался днем 12 сентября 2021 года», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту причинении смерти по неосторожности.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Из каждой больницы (а лечили полуторамесячного малыша в нескольких) изымают истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новорожденный умер через несколько дней после выписки из больницы. В начале сентября мальчику сделали операцию по удалению абсцесса живота. Операция прошла успешно, 10 сентября ребенка выписали.

Через два дня мальчику стало плохо и он скончался, несмотря на все усилия врачей.

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