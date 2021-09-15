Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили в Кремле

О состоянии российского президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который заявил, что Владимир Путин чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров.
По словам Пескова, эффективность вакцины «Спутник V», которую получил ранее президент, очень высока, что и дает возможность главе государства вести обычный для него образ жизни. Об этом стало известно из сообщения Пескова во время брифинга с журналистами.
- Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме,— сказал Песков.
По словам представителя Кремля, самоизоляция президента не уменьшила число людей, с кем он обычно общается и в режиме работы Путина ничего не изменилось.
14 сентября Владимир Путин объявил, что уходит на самоизоляцию из-за случая коронавируса, который был зафиксирован в его окружении, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".