Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили в Кремле

7:52:229/15/2021Фото: Flickr
0

По словам Пескова, карантин не уменьшил числа людей, с кем обычно общается президент и в режиме его работы ничего не изменилось.

Дмитрий Песков заявил, что Путин работает как обычно

О состоянии российского президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который заявил, что Владимир Путин чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров.

По словам Пескова, эффективность вакцины «Спутник V», которую получил ранее президент, очень высока, что и дает возможность главе государства вести обычный для него образ жизни. Об этом стало известно из сообщения Пескова во время брифинга с журналистами.

- Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме,— сказал Песков.

По словам представителя Кремля, самоизоляция президента не уменьшила число людей, с кем он обычно общается и в режиме работы Путина ничего не изменилось.

14 сентября Владимир Путин объявил, что уходит на самоизоляцию из-за случая коронавируса, который был зафиксирован в его окружении, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
ЕС откажется от «Северного потока — 2»: дата уже названа
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
США дали Киеву ценный совет: Зеленский не в лучшей ситуации
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Чем опасен ранний выход на пенсию
президенткоронавируссамоизоляцияВладимир ПутинДмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Долго просидит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Фотографии девушек с красивым телом
Вот как три девушки дали отпор «ценителю» казахского языка
news-z.info

Последние новости

Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили в Кремле
7:52:22 9/15/2021
Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо и продолжает работать, заявили в Кремле
Необыкновенные открытки 16 сентября в день Писидийской иконы Божией Матери для каждого: Отправь по WhatsApp родным
7:45:47 9/15/2021
Необыкновенные открытки 16 сентября в день Писидийской иконы Божией Матери для каждого: Отправь по WhatsApp родным
Резко подорожал газ в Европе из-за "Северного потока-2"
7:33:45 9/15/2021
Резко подорожал газ в Европе из-за "Северного потока-2"
Когда закончится первая четверть в школах Новосибирска, ответила мэрия
7:20:05 9/15/2021
Когда закончится первая четверть в школах Новосибирска, ответила мэрия
Что нужно успеть завершить ко дню осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года?
7:00:15 9/15/2021
Что нужно успеть завершить ко дню осеннего равноденствия 22 сентября 2021 года?
Песков: Эффективность Путина выше, чем «Спутника V»
6:53:47 9/15/2021
Песков: Эффективность Путина выше, чем «Спутника V»
Светлые картинки в Йом-Кипур для родных и друзей
6:45:44 9/15/2021
Светлые картинки в Йом-Кипур для родных и друзей
Первых 500 победителей розыгрыша денег среди вакцинированных назвала тиражная комиссия
6:40:41 9/15/2021
Первых 500 победителей розыгрыша денег среди вакцинированных назвала тиражная комиссия
Режиссера уволили из театра из-за туалета: Он собрал 300 тыс. рублей на теплый сортир
6:25:01 9/15/2021
Режиссера уволили из театра из-за туалета: Он собрал 300 тыс. рублей на теплый сортир
Магнитные бури в октябре 2021: точные даты геоударов
6:00:04 9/15/2021
Магнитные бури в октябре 2021: точные даты геоударов