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Резко подорожал газ в Европе из-за "Северного потока-2"

7:33:459/15/2021Фото: Public Domain Pictures
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На биржах газ продают по цене 880 долларов за 1 тысячу кубометров. Газопровод запустят не ранее чем через 4 месяц - столько времени должна проводиться сертификация объекта.

Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" откладывается на несколько месяцев

В среду, 15 сентября, на европейских биржах произошел скачок  стоимости кубометра газа. Второй день подряд продолжается рост ценника, теперь его показатель — 880 долларов за тысячу кубометров.

О росте цены на газ говорят данные, которые предоставляет лондонская биржа ICE. Самый максимум показала цена за тысячу кубов в 891 доллар (73,05 евро за мегаватт-час) с утра, в 11 часов она остановилась на уровне 888 долларов за тысячу кубов. Днем ранее цена на газ преодолела показатель в 800 долларов, при этом на прошлой неделе его стоимость не превышала 700 долларов.

Столь быстрый рост на газ можно объяснить ситуацией с пуском газопровода «Северный поток — 2», про который стало известно, что его запуск состоится не ранее чем через 4 месяц. Именно столько времени должна проводиться сертификация объекта, об этом сообщил пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф.

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