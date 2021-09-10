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Дополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона

4:31:309/10/2021Фото: pixabay.com
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Сергей Сёмка рассказал, что из всей исследованной территории выбран конкретный небольшой участок в 35-40 гектар.

Правительством Новосибирской области, депутатами, представителями общественности было принято решение о необходимости размещения в регионе новых объектов в сфере обращения с отходами

В правительстве региона обсудили ход проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий по установлению возможности размещения на выбранном земельном участке нового полигона ТКО. Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.

Участие в совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки приняли министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Игорь Ельцов и другие.

Земельный участок на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района площадью порядка 200 гектар был предварительно обследован специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Научно-исследовательская работа проводилась на предмет установления гидрогеологических условий выбранной территории для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО.

Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал, что из всей исследованной территории выбран конкретный небольшой участок в 35-40 гектар, необходимый для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона, на котором в настоящее время проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения. «Совместно с институтом (ИНГГ СО РАН) и проектировщиками мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем дальнейшие решения по совместной работе», – подчеркнул Сергей Сёмка.

Участники совещания пришли к выводу, что обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски, могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

«Решить вопрос обеспечения экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путём, применение современных технологий строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране, в соседних регионах», – отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

Напомним, совместно с правительством Новосибирской области, депутатами, представителями общественности было принято решение о необходимости размещения в регионе новых объектов в сфере обращения с отходами, так как имеющиеся полигоны в левобережной и правобережной части в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. Утверждение участка строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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