Дополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона

В правительстве региона обсудили ход проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий по установлению возможности размещения на выбранном земельном участке нового полигона ТКО. Работы ведутся под контролем областных властей и общественности.
Участие в совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки приняли министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Игорь Ельцов и другие.
Земельный участок на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района площадью порядка 200 гектар был предварительно обследован специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Научно-исследовательская работа проводилась на предмет установления гидрогеологических условий выбранной территории для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО.
Заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал, что из всей исследованной территории выбран конкретный небольшой участок в 35-40 гектар, необходимый для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона, на котором в настоящее время проводятся дополнительные геологические исследования методом бурения. «Совместно с институтом (ИНГГ СО РАН) и проектировщиками мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем дальнейшие решения по совместной работе», – подчеркнул Сергей Сёмка.
Участники совещания пришли к выводу, что обозначенные по результатам научно-исследовательской работы риски, могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.
«Решить вопрос обеспечения экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путём, применение современных технологий строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране, в соседних регионах», – отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.
Напомним, совместно с правительством Новосибирской области, депутатами, представителями общественности было принято решение о необходимости размещения в регионе новых объектов в сфере обращения с отходами, так как имеющиеся полигоны в левобережной и правобережной части в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. Утверждение участка строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области