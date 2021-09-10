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Год прожила со сломанной рукой алтайка: Муж ударил сапогом за оскорбления

6:31:399/10/2021Фото: PxHere
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За медицинской помощью женщина не обращалась до нового повреждения, полученного от супруга накануне Нового года уже поленом.

Перелом руки у женщины был обнаружен через год

Почти год страдала жительница села Элекмонара от травмы нанесенной пьяным мужем во время ссоры. О переломе она узнала только тогда, когда обратилась в больницу с новой травмой полученной от мужа.

Чемальский районный суд признал жителя села Элекмонара виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, вызвавшем длительное расстройство здоровья. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Алтай.

По материалам следствия и суда стало известно, что в феврале 2020 года обвиняемый с женой выпивали пиво по случаю дня рождения одной из родственниц. В какой-то момент женщина сказала в адрес мужа обидное слово, которое его привело в бешенство. Находясь под действием алкоголя, он схватил стоявший возле печки сапог и пяткой сапога ударил жену по правой руке.

Потерпевшая убежала из дома, но через некоторое время вернулась домой, где спокойно легла спать. В тот раз она не стала обращаться к медикам и прожила почти год с переломом, не зная о нем.

За медицинской помощью женщина не обращалась до нового повреждения, полученного от супруга накануне Нового года, тогда он ударил ее поленом по той же правой руке. Супруга обратилась в больницу, и в ходе обследования медики выявили у нее «застарелый» перелом руки, полученный от удара сапогом.

9 месяцев условного срока получил мужчина, которого суд признал виновным и учел все факторы - прошлые судимости за преступления против личности, состояние опьянения, а также признание вины и раскаяние в содеянном. По решению суда, житель Алтайского края не имеет права менять постоянное место жительства, а также обязан являться для регистрации в инспекцию, пишут Новости Горного Алтая.

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