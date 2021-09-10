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Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил

7:05:089/10/2021Фото: Wikimedia Commons
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Пресс-секретарь президента РФ Песков решил не делать апокалиптических предсказаний.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются давать какие-либо прогнозы по отношениям с Киевом

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятности вооруженного конфликта с Россией, заявил, что данный сценарий развития событий нежелателен, но может случиться.

В Москве заявили о своей позиции по данному вопросу и предупредили, что в Кремле не будут делать негативные, апокалиптические предсказания насчет возможности войны с Украиной, об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

- Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский допустил возможность начала войны с Россией, когда ему задали такой вопрос.

- Это самое страшное, что может быть, <...> но, к сожалению, есть такая вероятность, — сообщил Зеленский и добавил, что военный конфликт с Украиной стал бы самой большой ошибкой Москвы.

Ранее, еще в апреле, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель говорила, что Киев не собирается наступать на Донбасс, поскольку «не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что Украина может перейти к активным военным действиям на территории Донбасса, но только тогда, когда Россия перейдет границу на данном отрезке.

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