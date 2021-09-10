Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятности вооруженного конфликта с Россией, заявил, что данный сценарий развития событий нежелателен, но может случиться.
В Москве заявили о своей позиции по данному вопросу и предупредили, что в Кремле не будут делать негативные, апокалиптические предсказания насчет возможности войны с Украиной, об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
- Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям, — сказал представитель Кремля.
Ранее Зеленский допустил возможность начала войны с Россией, когда ему задали такой вопрос.
- Это самое страшное, что может быть, <...> но, к сожалению, есть такая вероятность, — сообщил Зеленский и добавил, что военный конфликт с Украиной стал бы самой большой ошибкой Москвы.
Ранее, еще в апреле, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель говорила, что Киев не собирается наступать на Донбасс, поскольку «не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что Украина может перейти к активным военным действиям на территории Донбасса, но только тогда, когда Россия перейдет границу на данном отрезке.