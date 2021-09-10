Тело 11-летнего сына обнаружили родители в сарае: Рядом валялось ружье

В Башкирии родители обнаружили тело сына рядом с ружьем 7 сентября. Трагедия произошла в селе Архангельского района родители нашли тело сына в сарае. Рядом с ним валялось ружье.
Последний раз родители видели живым 5-классника, когда он выполнял домашнее задание. Ему помогала старшая сестра. Отец после этого уехал, а мать пошла загонять коров. Когда она вернулась и зашла в сарай, обнаружила, что сейф, где хранилось оружия открыт, а рядом лежит мертвый сын. С огнестрельным ранением в голову. По словам домочадцев, все знали, где лежат ключи от сейфа с ружьем.
В селе положительно отзываются о семье, говорят, что 11-летний мальчик хорошо учился, был воспитанным. Следователи отрабатывают все версии трагедии, в том числе убийство.