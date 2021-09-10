Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тело 11-летнего сына обнаружили родители в сарае: Рядом валялось ружье

7:55:429/10/2021Фото: Betash
0

Последний раз родители видели живым 5-классника, когда он выполнял домашнее задание. Ему помогала старшая сестра.

В Башкирии родители обнаружили тело малолетнего сына, рядом лежало ружье

В Башкирии родители обнаружили тело сына рядом с ружьем 7 сентября. Трагедия произошла в селе Архангельского района родители нашли тело сына в сарае. Рядом с ним валялось ружье.

Последний раз родители видели живым 5-классника, когда он выполнял домашнее задание. Ему помогала старшая сестра. Отец после этого уехал, а мать пошла загонять коров. Когда она вернулась и зашла в сарай, обнаружила, что сейф, где хранилось оружия открыт, а рядом лежит мертвый сын. С огнестрельным ранением в голову. По словам домочадцев, все знали, где лежат ключи от сейфа с ружьем.

В селе положительно отзываются о семье, говорят, что 11-летний мальчик хорошо учился, был воспитанным. Следователи отрабатывают все версии трагедии, в том числе убийство.

Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Боль в пояснице: о чем вам хочет «сказать» организм
«Очень печальное событие»: не стало 25-летней звезды
ружьесейфнашли телодомашнее заданиетело ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Родители виноваты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

7 российских звезд, которым кровать помогла сделать карьеру
Трагедия «Курска»: водолазы впервые рассказали, кто виноват
Вот что означают широкие бедра у женщин, мужчины ахнут
Если заметите это на ногтях, значит вы переболели COVID-19

Последние новости

За деньги лечить непривитых от коронавируса и заразившихся пациентов хотят на Урале
8:15:24 9/10/2021
За деньги лечить непривитых от коронавируса и заразившихся пациентов хотят на Урале
Пост в Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Что можно и нельзя вкушать
8:00:19 9/10/2021
Пост в Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Что можно и нельзя вкушать
Тело 7-летнего сына обнаружили родители в сарае: Рядом валялось ружье
7:55:42 9/10/2021
Тело 7-летнего сына обнаружили родители в сарае: Рядом валялось ружье
За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей
7:19:40 9/10/2021
За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей
Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных
7:15:37 9/10/2021
Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных
Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил
7:05:08 9/10/2021
Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил
Фото с места подрыва российской колонны в Сирии: Погиб подполковник родом из Новосибирска
6:45:30 9/10/2021
Фото с места подрыва российской колонны в Сирии: Погиб подполковник родом из Новосибирска
Год прожила со сломанной рукой алтайка: Муж ударил сапогом за оскорбления
6:31:39 9/10/2021
Год прожила со сломанной рукой алтайка: Муж ударил сапогом за оскорбления
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых - пятый раз за год
6:13:16 9/10/2021
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых - пятый раз за год
Студентов заставляют переписывать население против их желания в Новосибирской области
6:03:35 9/10/2021
Студентов заставляют переписывать население против их желания в Новосибирской области