Поевшие арбуза бабушка с внучкой скончались: СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело возбудил Следственный комитет Москвы после отравления арбузом семьи. Двое человек скончались - бабушки и ее внучка.
"По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова по информации, размещённой в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - рассказала официальный представитель ведомства Юлия Иванова.
Столичная прокуратура начала проверку информации, озвученной в СМИ об отравлении арбузом трех человек, двое из которых погибли.
В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали в больницу с отравлением. Как выяснилось, накануне вся семья, кроме отца, ела арбуз, купленный в магазине "Магнит". По данным СК, арбуз купили в магазине на Совхозной улице.
Следователи выехали в городскую больницу. Выясняют все обстоятельства трагедии.