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Поевшие арбуза бабушка с внучкой скончались: СК возбудил уголовное дело

8:53:559/10/2021Фото: pixabay.com
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Выжила мать, тоже евшая арбуз, купленный в магазине "Магнит". Глава семейства единственный, кто не употреблял арбуз.

В Москве завели дело после смерти бабушки и внучки, отравившихся арбузом

Уголовное дело возбудил Следственный комитет Москвы после отравления арбузом семьи. Двое человек скончались - бабушки и ее внучка.

"По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Андрея Стрижова по информации, размещённой в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - рассказала официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

Столичная прокуратура начала проверку информации, озвученной в СМИ об отравлении арбузом трех человек, двое из которых погибли.

В четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали в больницу с отравлением. Как выяснилось, накануне вся семья, кроме отца, ела арбуз, купленный в магазине "Магнит". По данным СК, арбуз купили в магазине на Совхозной улице.

Следователи выехали в городскую больницу. Выясняют все обстоятельства трагедии.

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