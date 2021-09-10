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Водители грузовика и Lada Largus подрались на Бердском шоссе. Смотрите видео

10:43:449/10/2021
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Конфликт двух водителей на дороге закончился кулачным боем. О причинах не сообщается.

На Бердском шоссе подрались водители грузовика и Lada Largus

Вечером 10 сентября на Бердском шоссе произошел инцидент. Подрались два водителя. Происходящее прямо на дороге попало на видео.

По информации подписчика АСТ-54, конфликт случился  у пересечения с улице Балтийской. Сидевший за рулем самогруза что-то не поделил с мужчиной из  Lada Largus. И набросился на него с кулаками. При этом водитель легковушки из нее не вышел, а получал удары прямо на водительском сидении.

После водитель грузовика бегом вернулся на свое место и, судя по записи, попытался протаранить "Ладу".

Что послужило причиной драки, очевидец не сообщает.

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