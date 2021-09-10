Водители грузовика и Lada Largus подрались на Бердском шоссе. Смотрите видео

Вечером 10 сентября на Бердском шоссе произошел инцидент. Подрались два водителя. Происходящее прямо на дороге попало на видео.
По информации подписчика АСТ-54, конфликт случился у пересечения с улице Балтийской. Сидевший за рулем самогруза что-то не поделил с мужчиной из Lada Largus. И набросился на него с кулаками. При этом водитель легковушки из нее не вышел, а получал удары прямо на водительском сидении.
После водитель грузовика бегом вернулся на свое место и, судя по записи, попытался протаранить "Ладу".
Что послужило причиной драки, очевидец не сообщает.