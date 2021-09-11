С днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября благолепные поздравления и открытки для всех

Ни нелепа ли смерть пророка,
Что Саломией загублен был?
Клятвой брошенной неосторожно,
Ирод — царь, Иоанна сгубил.
Но остался не равнодушен,
К сей беде православный люд,
Иоанн Предтечи душу,
По сей день уважают и чтут.
Поздравления свои посылаю,
Я христианам с началом поста.
Лишь единственного пожелаю —
Пусть наступит в душе доброта!
Помним дату эту мы,
Этот день, ведь, вечен:
Потерял свою главу
Иоанн Предтеча.
В этот день смиренно просим,
Вас по жизни не робеть,
Хоть приходится за веру
Иногда и претерпеть.
Будьте сильными всегда,
Знайте, с верой в Бога,
Получаем мы всегда
Очень-очень много.
Усекновение главы
Святого Иоанна,
Все эту дату помним мы,
Внутри зияет рана.
В день этот скорбный просим мы,
Вас вознести молитву,
За эту кровь, что так легко,
Другим была пролита.
Мы от души вам пожелаем
Терпенья, больше светлых сил,
Чтоб каждый день, прожитый вами,
Лишь только радость приносил.
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru