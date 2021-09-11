Эти три вещи обязательно нужно сделать для убийственного первого впечатления, согласно науке

Первые впечатления могут быть сильными и продолжительными, поэтому можно подумать, что при их формировании потребуется много времени и внимания. К сожалению, это не так.
Первое впечатление занимает около 7 секунд - всего 7 коротких секунд, которые могут сделать или сломать вашу карьеру или повлиять на вашего будущего супруга, с которым вы достойны поговорить, пишет yourtango.com.
Дело не в том, что вы следуете своей интуиции, поскольку эти инстинкты исходят не из вашего кишечника; это тип бессознательного мышления, называемый быстрым познанием.
«Я думаю, что слово интуиция - это нагруженное слово. Оно несет в себе так много негативных коннотаций», - сказал Малкольм Гладуэлл, автор книги « Мгновение: сила мышления без мышления» . В книге вместо интуиции используется описание быстрого познания. «Мы думаем об интуиции не как о строгой, а как о какой-то странной непостижимой эмоции».
Мощная способность подсознательно быстро просматривать огромные объемы поверхностной информации и решать, что наиболее важно, не занимая лишнего времени, называется тонким срезом.
«Тонкие срезы - это не экзотический дар. Это центральная часть того, что значит быть человеком. Мы срезаем тонкие срезы всякий раз, когда встречаем нового человека, или нам нужно быстро разобраться в чем-то или столкнуться с новой ситуацией», - объясняет Гладуэлл. .
"Мы тонко разрезаем, потому что должны, и полагаемся на эту способность, потому что существует множество ситуаций, когда пристальное внимание к деталям очень тонкого среза, даже не более чем на секунду или две, может сказать нам ужасный много ", - добавляет Глэдвелл в своей книге .
Как произвести хорошее первое впечатление ?
Вот 3 вещи, которые вы можете сделать, чтобы по-настоящему поразить кого-то при первой встрече, потому что у вас нет на это много времени:
1. Будьте открыты.Людей, которые открыты, общаются руками и имеют выразительные лица, нравятся больше, чем людей, которых труднее читать.
Язык вашего тела может существенно повлиять на то, как вас будут воспринимать, поэтому сохранение открытой позы и зрительного контакта может иметь большое значение в том, что люди подумают о вас при первой встрече.
2. Проведите исследование.Мы также склонны любить людей, с которыми у нас есть что-то общее (также известная как гипотеза притяжения схожести ). Итак, узнайте о возможных симпатиях вашего нового начальника, прежде чем приступить к работе на новой работе.
3. Будьте хорошим слушателем.Это может показаться простым, но показывать кому-то, что вам интересно то, что они говорят, создает очень благоприятное первое впечатление.
Неважно, потенциальный ли это работодатель, возможный любовный интерес или новый друг, каждый хочет, чтобы его услышали, и хорошим показателем здоровых отношений является тот, кто готов слушать и не всегда делает все возможное. говорить.
А кто не хочет казаться увлекательным? Итак, покажите людям, с кем вы встречаетесь, насколько вы интересны.