Известный антиоксидантный препарат цистеамин спасает людей от тромбоза и инсульта: неожиданное открытие

Согласно исследованию, финансируемому Британским фондом сердца (BHF) и опубликованному сегодня в JAHA: Journal of the American Heart Association, антиоксидантный препарат обращает развитие атеросклероза и может использоваться для предотвращения сердечных приступов и инсультов из-за тромбов.
Атеросклероз - это накопление жировых отложений в артериях. Когда тип жира, называемый холестерином ЛПНП, окисляется и накапливается с образованием бляшек на стенках артерий, воспаление и повреждение усиливаются, что может привести к разрыву бляшек и свертыванию крови.
Эти сгустки могут блокировать жизненно важные артерии, которые позволяют крови течь к сердцу, вызывая сердечный приступ , или к мозгу, вызывая инсульт, сообщает medicalxpress.com.
Ранее исследователи из Университета Рединга обнаружили, что холестерин ЛПНП может окисляться в кислых небольших «мешочках», называемых лизосомами, в иммунных клетках внутри стенки артерии.
Теперь профессор Дэвид Лик и его команда обнаружили , что антиоксидант препарат , цистеамин, имеет право выключить, и даже наоборот, этот процесс повреждения.
Цистеамин накапливается в лизосомах и останавливает окисление холестерина ЛПНП. Уже известно, что он безопасен для людей, поскольку используется для лечения редкого лизосомного заболевания, называемого цистинозом.
Когда исследователи изучали мышей с атеросклерозом, у тех, кого лечили цистеамином, наблюдалось уменьшение размера атеросклеротических бляшек на 32-56 процентов в зависимости от исследуемой части аорты - самой большой артерии в организме.
Цистеамин уменьшил количество окисленного жира на 73 процента и повысил стабильность атеросклеротических областей. Это уменьшило долю воспалительных лейкоцитов на 55 процентов и увеличило площадь, состоящую из гладкомышечных клеток, на 85 процентов, что в конечном итоге уменьшило вероятность разрыва бляшек и образования тромба.
Антиоксидантные препараты, которые ранее давали многообещающие результаты на мышах, оказались разочаровывающими в клинических испытаниях по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, но исследователи надеются, что с этими многообещающими результатами цистеамин окажется успешным для лечения людей.
Профессор Дэвид Лик, профессор биомедицинских наук в Университете Рединга, который руководил исследованием, сказал:
«Потенциал этого препарата для защиты от сердечных приступов и инсультов и, в конечном итоге, для спасения жизней превзошел наши ожидания. Мы надеялись, что это приведет к более медленному росту бляшек, но мы были поражены, обнаружив, что это полностью изменило процесс.
«Цистеамин может предложить совершенно новый способ лечения атеросклероза. Теперь мы хотим рассмотреть наиболее эффективный способ введения этого препарата пациентам и надеемся, что в ближайшие несколько лет он будет подвергнут клиническим испытаниям ».
Профессор Джеймс Лейпер, младший медицинский директор Британского кардиологического фонда, финансировавшего исследование, сказал:
«Сердечные приступы и инсульты слишком часто угрожают жизни людей. В Великобритании каждые пять минут кто-то попадает в больницу с сердечным приступом, и то же самое касается инсульта». Мы можем найти больше способов лечения первопричины от сердечно - сосудистых заболеваний , тем больше жизней и средств к существованию , которые могут быть сохранены.
«Если этот антиоксидантный препарат сможет показать такие же многообещающие эффекты на людях, то в будущем он может стать спасательным кругом для тысяч людей».