Люди в форме ГБР жестоко избили посетителя ТЦ "Аура" в Новосибирске. Смотрите видео

В ТЦ «Аура» Новосибирска сотрудники группы быстрого реагирования избили посетителя. Видео жестокого задержания снял очевидец происшествия, которое произошло вечером 10 сентября перед самым закрытием торгового центра.
По словам свидетеля расправы, потерпевший "лежал на одном из диванчиков и не нарушал общественный порядок", сообщает АСТ-54.
-Один из сотрудников ГБР скинул молодого человека со скамейки и вместе со своим напарником начали прыгать на нем ногами, а затем пинали по голове и по всем частям тела, — рассказал подписчик паблика.
Пострадавший не сопротивлялся во время экзекуции. Очевидец вызвал полицию и написал заявление с привлечением других очевидцев инцидента.
На кадрах видно, как люди с табличкой "ГБР" на форме пытались выгнать молодого человека из "Ауры", пиная, толкая и волоча по полу. Избитому вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали вывих плеча и ссадины на теле.