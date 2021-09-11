Путин похваливал мэра Москвы Собянина за борьбу с коронавирусом в честь Дня города

Президент России Владимир Путин поставил в пример Москву по борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, в столице найден баланс ограничений и обычно жизни благодаря эффективным и слаженным действиям. Об этом Путин заявил в концертном зале в "Зарядье".
При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что во многом это заслуга мэра Москвы Сергея Собянина и всей управленческой команды столицы.
Напомним, сегодня Москва отмечает День города. На концерте праздника в зале "Зарядье" находятся мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Приглашенные услышат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", знакомые песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов.
На сцене покажут сцену из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.