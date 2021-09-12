Панда родила близнецов в зоопарке Мадрида - момент счастья попал на видео

Аквариум Мадридского зоопарка объявил в понедельник, что гигантская панда родила детенышей-близнецов - второй раз в истории зоопарка.
Две панды родились у их матери Хуа Цзыба и отца Бин Син.
Первые роды произошли в 8:30 по местному времени, вторые - через четыре часа.
Китай подарил дружественным нациям пандам своим неофициальным национальным талисманом.
Гигантская панда, предоставленная Испании в аренду из Китая, в понедельник родила детенышей-близнецов в Мадридском зоопарке-аквариуме - это второй раз в истории зоопарка.
Две розовые гигантские панды родились у их матери Хуа Зуйба и отца Бин Син, говорится в заявлении зоопарка.
Первые роды произошли в 8:30 по местному времени, а вторые - всего через четыре часа, добавили в зоопарке, пишет dailymail.co.uk.
«Молодые, рожденные с розовой кожей, будут полностью зависеть от своей матери в течение следующих четырех месяцев, пока они не смогут самостоятельно ходить и быть представлены в пагоде», - сказали в зоопарке.
Пока не ясно, какой у новорожденных пол, их вес и жизненно важные органы.
Однако, учитывая, что Хуа «умелая мать», в зоопарке сказали, что роды прошли «спокойнее» из-за ее опыта.
Эти безымянные детеныши - пятый и шестой детенышей Хуа и Бинга, включая еще одну пару близнецов в 2010 году. Все они были отправлены обратно в Китай после нескольких лет пребывания в Мадридском зоопарке.
Зоопарк выпустил видео, на котором Хуа Зуйба вокализирует, переходя в рабочую позу.
Примерно через 25 секунд после начала клипа появляется детеныш, энергично шевелящийся, прежде чем мать берет новорожденного ртом и облизывает, держа его на коленях. Детеныши панды рождаются без волос и с розовой кожей и полностью зависят от матери в течение как минимум четырех месяцев.
В этот момент они могут гулять самостоятельно и жить в пагоде, сказали в зоопарке.
Китайская научно-исследовательская база по разведению гигантских панд в Чэнду направила в Мадрид двух экспертов для родовспоможения, которые будут помогать в первые недели грудного вскармливания, сообщили в зоопарке.
Усилия по сохранению, в том числе разведение панд в неволе, поставили гигантских панд на грань исчезновения.
В настоящее время этот вид внесен в список группы по сохранению МСОП как «уязвимый», что является обновлением по сравнению с 2016 годом, когда они считались «находящимися под угрозой исчезновения».
Около 1800 панд живут в дикой природе в Китае и около 500 - в неволе по всему миру, где рождение близнецов не редкость.
В зоопарке Боваль к югу от Парижа в августе родились панды-близнецы, которые были «очень живыми, розовыми и пухлыми».
В нескольких других европейских странах также есть гигантские панды, в том числе в Австрии, Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Финляндии и Нидерландах.
На протяжении десятилетий Китай одарил дружественные страны своим неофициальным национальным талисманом в так называемой «дипломатии панд».
Совсем недавно страна одолжила зоопаркам панд на коммерческих условиях.